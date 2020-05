La casa eficiente

CONSTRUCCIÓN

1._ Naceunasemilla retomará su curso de Bioconstrucción en tierra antisísmica, sustentable y ecológica, a partir de octubre. Impartido por un constructor civil y una ingeniera ambiental, aquí se aprende tanto la teoría de la construcción ecológica como su práctica y diferentes técnicas como la quincha y auto construcción. www.naceunasemilla.com

2._ Christhoper Acevedo, estudiante de ingeniería en construcción, construye casas con fardos de paja certificado por ESBA (European straw building association) mediante variados métodos contructivos y terminaciones de arcilla y cal, aditivos naturales y materiales reutilizados. Facebook.com/crs.acevedo / @aa.cristopher / www.strawbuilding.eu/step-certified-straw-bale-builders/ (Certificado en línea).

HUERTO

1._ Pamela Bravo, socia y fundadora de Compostera nos cuenta orgullosa de su nuevo boletín realizado en forma colaborativa con otras cuentas y de su nuevo canal de youtube de educación ambiental, donde se tratan diferentes temáticas como las tres R del reciclaje, huella de carbón, huella hídrica, eficiencia energética, basura cero, compostaje, huertos, acciones cooperativas, disco sopa, agroecología, emprendemientos que salvan al mundo… además de contenidos ambientales como escasez hídrica, contaminación industrial de la moda, alimentación y energía, zonas de sacrificio, entre otros. Todas las semanas se sube un nuevo capítulo. Canal Pame Sustentable, de www.compostera.cl / @muevelaflecha / @compostera.cl

2._ Sofía Merino, ingeniera ambiental, fundó hace 8 años su página naceunasemilla.com, para difundir una vida en más conexión con la naturaleza, a través de la huerta orgánica y de la bioconstrucción. Enseña a producir alimento creando la propia huerta, a comprender sus ciclos, temporadas, tiempos, hábitos culturales acerca del ciclo de las plantas, cuidados, cosecha, técnicas, suelo y compostaje. Cursos online. www.naceunasemilla.com

Huerto vertical, diferentes diseños, tamaños y colores según requerimiento, consultar precio (Huertos Verticales, @huertos_verticales_chile)

CALEFACCIÓN

1._ Calefacción solar (Airesolar). www.grammer-solar.com

2._ Calefacción eléctrica de bajo consumo (Warmtec) www.warmtec.cl. Lukas Peric Tel. +569 92490481

3._ Paneles de bajo consumo eléctrico Biocalor (Easy, Homecenter, Denda)

ILUMINACIÓN

1._ Matías Silva, arquitecto especializado en iluminación sustentable, plantea que “es fundamental utilizar LUZ NATURAL, además de tecnología LED, para lograr reducir el uso de luz eléctrica. Hoy se ve mucha luz lineal LED, directa e indirecta, en base a perfiles y cintas, lo que permite jugar con diferentes formatos y espesores esenciales en la arquitectura de diseño simple y moderno.” Matías Silva & Arquitectos. www.matiassilva.cl

2._ FLT/Colors, empresa especializada en proyectos de alta calidad y diseño. Av. Padre Hurtado Norte 2248. www.fltchile.cl

LED STRIP D8196, 24V, consultar precio, (FLT Chile, @flt_colors)

AGUAS

1._ Aguas grises: ¿Qué son y qué hacemos con ellas?

César Labbé, arquitecto y socio de la oficina Coars, Construcción + Arquitectura Sustentable, nos explica: “las aguas grises son aquellas que salen por los desagües de las duchas, lavamanos (excluye el w.c.), aguas de la cocina (cámara desgrasadora), lavavajillas o lavadoras y que, con un tratamiento sencillo, pueden reutilizarse para diversos fines. Se distinguen de las aguas negras (desechos del w.c) porque no contienen bacterias. Podemos aprovecharlas para riego, de forma directa (filtro casero), si se utilizan productos biodegradables y no se vierten aceites u otros contaminantes al desagüe. También para reutilización en estanques del w.c., por gravedad, si se llena el baño de una planta inferior, o por bombeo. Por normativa, no son aptas para el consumo humano.

¿Cómo filtrarlas?

César utiliza dos sistemas “artesanales” cuyo diseño se implementa en la misma ejecución de la obra. “Uno es un sistema que denominamos mecánico y consiste en la fabricación de un filtro; el otro lo denominamos sistema biológico y tiene que ver con la utilización de plantas o incluso animales (peces, aves) para purificar el agua de forma natural. Combinados dan un mejor resultado. Las aguas negras para ser tratadas necesitan de un proceso más complejo y costoso, pero también se pueden recuperar”, cuenta César. Coars, Construcción+Arquitectura Sustentable www.coars.cl / clabbe@coars.cl

2._ Rotoplastic, diseño e ingeniería en polietileno. Proyectos a medida. Plantas de tratamiento. Estanques. Fosas sépticas. Tel. +562 27155200

3._ Te invitamos a usar filtros y aireadores de agua (Ripley.cl, bof.cl y yolito.cl)

Mi Agua Pura, filtro purificador para ducha, $32.990 (Denda)

1. “Dorset House”, casitas y pueblos inspirados en la costa sur de Inglaterra, hechas con maderas rescatadas e intervenidas con materiales en desuso, consultar precio (Dorset House) 2. Cuchara/tenedor para cartera, consultar precio (Simple Hábito) 3. Carro de compras Globo, mimbre, $75.000 (Surco) 6. Set infantil HappySit, consultar precio (Rio Revuelto) 7. Set de jardinería, consultar precio (La Horqueta) 11. Envoltorios ALL bNAT para reemplazar film y contenedores plásticos, diferentes tamaños, pack de 3 envoltorios M, $11.990 (AllbNat) 12. Multifuncional Miomat para leches y cremas vegetales, $99.990 (Denda) 13. Contenedor de sobremesa para residuos orgánicos BRABANTIA, $16.900 (Depto51) 14. Pétalos desmaquillantes, $ 4.000; pasta dental, $5.000; cepillo de dientes, $3.000; desodorante, $4.000; champú y acondicionador sólidos, $5.000 c/u (Simple Hábito)

. Clay Dots, perchas de greda elaboradas por alfareros chilenos a partir de agua y tierra. Set de 5 tamaños y colores mixtos, $56.000 (Surco) 5. Lámpara Cilindra, elaborada con chatarra, $35.700, incluye ampolleta led vintage (Convictus) 7. Set de jardinería, consultar precio (La Horqueta) . Detergente Freemet 3 l, $9.990 (Freemet) 9. Set de 5 contenedores para reciclaje, marca Rehecho, $29.990 (Denda) 10. Bolsas de papel artesanal repelentes a la humedad, 100% algodón, tintes vegetales, ceras y aceites naturales, $10.000 (AllbNat) 15. Mural de fierro para macetero embutido, consultar precio (Rubus) 16. Detergente biodegradable Econaturals, 1 l, sin enjuaje, $9.990 (Denda) 17. ‘’Eco Tap’’, contenedores de alimentos, telas de algodón encerado y greda, ideales para mantener alimentos, desde $14.000 (Surco) 18. Compostera de greda Tita, $85.000 (Compostera)

Direcciones: AllbNat, AllbNat.com; Compostera, compostera.cl; Surco, @surco­_diseno; Denda, denda.cl; Rubus, (@rubus_cl); Simple Hábito, simplehabito.com; Depto51, depto51.com; Freemet, freemet.cl; Dorset House, @DorsetHouseChile; Río Revuelto, riorevueltostore.com; Convictus, @convictuschile; La Horqueta, @lahorquetatienda.