Dave Callaham comenzó a trabajar en Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 antes del estreno de la primera película

Para los fanáticos la espera por Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 sin duda ha sido larga, sin embargo, para Dave Callaham el desarrollo de la secuela de la aclamada película animada ha tomado mucho más tiempo.

Como Callaham también trabajó el guión de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, el guionista recientemente conversó con The Hollywood Reporter y al ser consultado sobre su participación en Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 reveló que comenzó a trabajar en esa cinta mucho antes del debut de la entrega original.

“(Phil Lord y Chris Miller) dijeron: ‘Tenemos esta película animada de Spider-Man que estamos haciendo’. Todavía estaban trabajando en la primera película”, recordó Callaham. “No pudieron decirme cómo se vería. Porque son ellos, dije: ‘Entraré y veré qué tienen. No lo entiendo’. Me mostraron una animática, que en ese momento parecía dibujos de servilleta con voces temporales y sin estilo de animación detrás. Podía sentir el corazón detrás de eso, pero todavía no podía imaginar lo espectacular que podría ser esto”.

“Me mostraron algunas imágenes fijas de algunas de algunos de los diseños en los que habían estado trabajando. Confío en ellos implícitamente y creí que iban a hacer algo especial. Dije: ‘Está bien’ y ellos dijeron: ‘Genial. Preséntanos una secuela’. Así que comencé el proceso muy extraño de trabajar en la secuela durante un año antes de que saliera el original”, agregó el guionista.

Pero aunque el trabajo de Callaham arrancó tiempo atrás, actualmente el guionista sigue desarrollando esa cinta junto a Lord y Miller.

“El proceso continúa. Ahora estoy escribiendo junto a Phil y Chris. Nosotros tres. A veces es uno de nosotros. A veces somos dos. A veces somos tres, dependiendo de nuestra disponibilidad, lo que me alegra mucho, porque estaban demasiado ocupados terminando la primera película cuando yo estaba escribiendo el borrador inicial de la segunda”, señaló Callaham. “Pero no puedo emular su estilo de escritura. Hago lo mejor que puedo, pero ahora he podido ver cómo hacen lo suyo y ha sido genial. Estoy seguro de que escribiremos cosas para esa película hasta que se estrene”.

Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 será dirigida por Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson. Y, de acuerdo a lo que está confirmado hasta ahora, contará con Shameik Moore como Miles Morales, Hailee Steinfeld como Gwen Stacy e Issa Rae will como Jessica Drew, aunque Jake Johnson también podría regresar como Peter B. Parker.

Si bien durante la CinemaCon 2021 se reveló un vistazo a la cinta, por ahora no hay imágenes oficiales de esta secuela y su estreno está programado para octubre de 2022.