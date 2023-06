Issa Rae y su rol en las películas del momento: “Spider-Man y Barbie son personajes que me han moldeado”

La labor de protagonista, creadora y productora de Insecure (2016-2021) dejó poco espacio a otros compromisos en la agenda de Issa Rae (Los Angeles, 1985). Es lo que se puede desprender de su explosivo 2023, un año en que la actriz se ha multiplicado en la pantalla grande.

Tras el término de su serie estrella –por la que obtuvo tres nominaciones actorales en los Emmy–, la intérprete se ha volcado al trabajo en su compañía de cine y televisión, Hoorae, y a comprometerse con proyectos cinematográficos de gran escala que de alguna manera evocan su infancia.

Foto: Sony Pictures Animation

El primero es Spider-Man: A través del Spider-Verso, donde le presta su voz a Jessica Drew (o Spider-Woman), uno de los personajes nuevos de la trama. La actriz se declara una devota de la cinta original, Spider-Man: Un nuevo universo (2018), que se convirtió un fenómeno entre el público y la crítica.

“Me sorprendió lo mucho que me gustó. Me encantaron las películas live-action de Spider-Man, pero esta en particular obviamente me intrigaba, porque culturalmente era muy resonante”, señala en entrevista con Culto.

“Era muy diversa en todos los sentidos. Diversa en cuanto a la animación, diversa en cuanto a los personajes. La música era increíble”, señala sobre el largometraje que ganó el Oscar en 2019.

Y agrega: “Una vez que recibí la llamada para ser parte de la secuela, como fanática pensaba: podré descubrir lo que va a suceder en la historia. Lo cual no es cierto; Marvel mantiene todo en secreto. Pero ser parte de este viaje en particular, y ser una Spider-persona, es absolutamente un sueño hecho realidad”.

Foto: Reuters/Mario Anzuoni

La segunda parte gira en torno a Miles Morales y su reencuentro con Gwen Stacy, una versión del personaje arácnido de otra dimensión a la que conoció en la primera película. A partir de su reunión conoce a los integrantes de una sociedad que se preocupa de evitar el colapso de los diferentes mundos del Spider-verso.

Una de las integrantes clave de esa agrupación es Jessica Drew, una mujer afroamericana que espera un hijo y, a diferencia todas las otras versiones del superhéroe, no tiene una doble identidad.

“Eso la diferencia de todas las demás Spider-personas que tal vez son estrellas de rock o fotógrafos. No se quita la máscara, porque no usa máscara, es solo ella”, apunta.

Y define la relación de su personaje con la principal figura femenina de la historia. “Jessica Drew es la mentora de Gwen. Gwen tiene una especie de necesidad desesperada en torno a que alguien la entienda y la guíe, y le haga saber que las cosas van a estar bien. Creo que Jessica ve mucho de sí misma en Gwen. Ha tomado muchas de las mismas decisiones que ella y ha ganado sabiduría a partir de eso”, señala, aunque advierte: “También es lo suficientemente madura como para saber que Gwen tiene que emprender su propio viaje, para entender y ver las cosas por sí misma”.

Foto: Sony Pictures Animation

La intérprete reflexiona en torno al impacto de las aventuras de Miles Morales en la pantalla grande, donde llegó apenas siete años después de su debut en los cómics. Rápidamente, se consolidó como el Spider-Man de toda una nueva generación de lectores y espectadores.

“Creo que tener un superhéroe afrolatino la abrió mucho más (la conversación sobre la representación). Un joven que también es un poco nerd y genial abrió la perspectiva en torno a quién puede ser un superhéroe”.

“Me encanta cómo se abraza a todas las partes de cada cultura. ¡Y son tantas culturas! Literalmente, está Spider-Man India. Este filme tiene tanto para ofrecer. Siento que, literalmente, cualquiera que lo vea puede encontrar algo con lo que quedarse”, concluye.

Viaje a Barbieland

El 21 de julio, cuando Spider-Man: A través del Spider-Verso probablemente siga atrayendo espectadores a salas, llegará a los cines una de las películas más esperadas de 2023.

Bajo la dirección y guión de Greta Gerwig (Lady Bird, Mujercitas), Barbie traslada a la pantalla al icónico personaje de Matel, con Margot Robbie en el rol principal y Ryan Gosling en el papel de Ken. En el filme Issa Rae da vida a la presidenta de Barbieland, la tierra que acoge la trama en clave de comedia.

“Ha sido extremadamente único. Me sentí como una mujer adulta jugando con juguetes, tanto en Barbie como en el Spider-Verso”, expresa a este medio.

“El hecho de que estos dos personajes desempeñaron un papel tan importante en mi crianza –Spider-Man desde tercer grado, Barbie desde que era una niña–, y poder jugar a esto en mi vida adulta, y tener la perspectiva que todavía conservo de visitar mi infancia de una manera nostálgica, me hace pensar constantemente en mi niña pequeña, en quién era en ese entonces, en el viaje que he emprendido y en cómo estos dos personajes me han moldeado”, cierra.

A continuación, revisa las entrevistas en video con la actriz y los realizadores:

*Issa Rae

*Phil Lord y Christopher Miller