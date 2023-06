Eva Longoria: “Estoy emocionada con actuar en la serie de La Casa de los Espíritus, porque es un libro hermoso”

Al mediodía de Los Angeles (EE.UU.) –tres de la tarde de nuestro país–, Eva Longoria (Texas, 1975) está sentada en un estudio para continuar con la gira promocional de su elogiado debut como directora, Flamin’ Hot: El sabor que cambió la historia, una película biográfica producida por Searchlight Pictures sobre el triunfo de un inmigrante mexicano en Estados Unidos con la que abarca los años 80 y el inicio de los 90.

Es un estreno que la tiene entusiasmada, pero que no le niega la posibilidad de celebrar el otro gran hito de su 2023. Conectada a Zoom con Culto, la estrella de Desperate housewives comienza preguntando por el lugar de origen de quien la entrevistará y de pronto reacciona efusivamente. “¡Chileee! Yo voy a grabar en Chile”, exclama, a lo que agrega otro dato clave: “En octubre”.

Director Eva Longoria and DP Federico Cantini on set of FLAMIN’ HOT. Photo by Emily Aragones. Courtesy of Searchlight Pictures. © 2023 20th Century Studios All Rights Reserved.

Según confirma a este medio, la excusa de su visita será el rodaje de la nueva adaptación de La casa de los espíritus (1982), de Isabel Allende. Un proyecto en el que está involucrada de manera oficial desde el año 2021 y en el que trabaja con una dupla chilena: la directora Francisca Alegría y la actriz Fernanda Urrejola, quienes oficiarán como showrunners de la producción de diez capítulos.

Tras la fallida cinta dirigida por Bille August en 1993 –con Meryl Streep, Jeremy Irons y Glenn Close en los roles principales–, Isabel Allende se había cerrado a cualquier intento por llevar a la pantalla su novela más vendida. Ahora, tres décadas después, Longoria –quien se define como una fanática de la autora– encabezará el elenco de una aproximación que tomará la forma de una serie, estará hablada en español y se filmará en territorio local.

Esa ambiciosa apuesta se alinea con los últimos movimientos de la era del streaming –detrás de las grandes obras de la literatura hispanohablante para convertirlas en su siguiente fenómeno– y también con los intereses de la actriz.

Activista, filántropa y empresaria, la intérprete lidera desde 2005 UnbeliEVAble Entertainment, compañía que produce películas, series y documentales con foco en realizadores e historias de acento latino. Es una de las vitrinas desde las que intenta visibilizar al mundo hispanohablante, uno con lo que está vinculada desde su cuna: es la más joven de cuatro hijas de dos mexicanos. Si bien no se crio hablando español, aprendió el idioma y hoy lo domina con suficiencia, hasta el punto de que el proyecto que filmará en Chile la tendrá actuando en castellano.

Jesse Garcia in FLAMIN’ HOT. Photo by Emily Aragones. Courtesy of Searchlight Pictures. © 2023 20th Century Studios All Rights Reserved.

Habituada a que en su país de nacimiento la identifiquen de un modo y en México, de otro, se ha decantado por una definición que amalgama una doble identidad. “Soy 100 por ciento mexicana y 100 por ciento estadounidense al mismo tiempo”, expresó en una entrevista este año.

Eso ayuda a explicar por qué se sintió atraída por la historia de Richard Montañez, el inmigrante mexicano que reclamó haber sido el creador de los Flamin’ Hot Cheetos, el snack de sabor picante del producto. Cuando se enteró de que se estaba preparando un filme basado en el libro del protagonista (Flamin’ Hot: La increíble historia real de un hombre que ascendió de conserje a ejecutivo), contactó a los realizadores del proyecto y les planteó su interés en dirigir la cinta.

Si bien no tenía experiencia dirigiendo un largometraje de ficción (ha desempeñado ese rol en capítulos de series como Jane the Virgin y Black-ish, y en el cine documental), los convenció con su propuesta. Fue tan fuerte su vínculo con ese episodio real que prefiere decir que la historia la encontró a ella y no al revés.

Ya estrenada en las plataformas Disney+ y Star+, la película sigue a Richard (Jesse Garcia) y Judy Montañez (Annie Gonzalez), un matrimonio con hijos que atraviesa un conjunto de complejidades en los 80. Algo cambia cuando él consigue un trabajo en Frito-Lay, la subsidiaria de PepsiCo. El filme de 99 minutos es una ágil crónica de su tenacidad e ingenio al interior de la compañía, hasta abordar la creación de los Flamin’ Hot (una hazaña que, vale decir, fue refutada por Frito-Lay en 2021).

Según la óptica de la actriz Annie Gonzalez, en pantalla se aprecia a “una hermosa pareja morena superar toda esta adversidad y terminar en la cima. Y, primero y más importante, están sirviendo a su comunidad, sin olvidar de dónde venían”. “La historia de amor entre los dos es muy inspiradora. Ves a la pareja superar la adversidad y ser la fuerza del otro”, opina Jesse Garcia.

Jesse Garcia, Annie Gonzalez, and Hunter Jones in FLAMIN’ HOT. Photo by Emily Aragones. Courtesy of Searchlight Pictures. © 2023 20th Century Studios All Rights Reserved.

-Este es su debut como directora, pero Ud. ha comentado que sintió que esta historia llegó a sus manos. ¿Por qué cree que no había encontrado la historia correcta antes?

No estaba buscando una historia. He dirigido televisión y me encanta el medio de la televisión. Me encanta el ritmo, me encanta que puedas quedarte con los personajes durante un largo período de tiempo, como si no tuvieras un principio, una parte intermedia y un final. Pero esta historia me encontró. Leí el guión e inmediatamente me obsesioné con la necesidad de contar la historia de Richard al mundo. Creo que hay muchas lecciones, nos hace sentir muy inspirados.

Y agrega: “Me sentí como si fuera Richard Montañez. Soy mexicano-estadounidense, él es mexicano-estadounidense. A mí me han dicho: ‘No, esta oportunidad no es para ti, las mujeres no deberían hacer ese trabajo’. Y entonces, pensé: ¿sabes qué? Tenemos que contar su historia, para lograr vernos a nosotros mismos en la pantalla grande. Esta es una película biográfica, por lo que se trata de personas reales. No solo no tenemos oportunidades como esta para mostrar nuestro talento frente a la cámara, sino que además es una historia sobre perseverancia, sobre ser un desvalido y sobrevivir. Todos fue como la tormenta perfecta para (realizar) una película con la que sentí: este, este es mi superpoder, esto es algo que sé hacer”.

-Ha mencionado que en sus inicios no era considerada “suficientemente latina”. ¿Cómo analiza los avances en la representación latina en Hollywood?

No ha mejorado, en realidad ha empeorado. Creo que vamos en la dirección equivocada. Creo que la gente asume que Hollywood es progresista y que tenemos equidad, equidad de género, equidad étnica, y estamos lejos de eso. Hoy hay menos latinos en la televisión y en el cine que hace un par de años. Hoy hay menos directoras que hace un par de años. Entonces, vamos en la dirección equivocada. Por eso esta historia es tan importante. Y es importante contarla bien.

“Necesitamos que la gente presione play el 9 de junio, porque ese es su voto y su forma de expresarles a los estudios, a los guardianes (de la industria): ‘Queremos ver más de esto, esta historia sí importa, estos realizadores son importantes’. Nosotros queremos que nuestra comunidad sea vista, y si piensas en cuál fue la última película que se hizo para nosotros y por nosotros, han pasado como 20 años. No podemos tener una película cada 20 años. Necesitamos cinco al año. No solemos tener una oportunidad en el negocio, por lo que cuando la tenemos, y hay un proyecto como este y una historia como esta, necesitamos que nuestra comunidad y su público la respalden y expresen a los estudios que quieren más”.

En el mundo de Isabel Allende

Es signo de los tiempos que actualmente se esté trabajando en las adaptaciones de Cien años de soledad y El Eternauta, ambas como series para Netflix y grabadas en los países de origen de sus autores.

La versión de La casa de los espíritus que se comenzará a filmar a fin de año es parte de ese fenómeno. Será dirigida creativamente por Francisca Alegría y Fernanda Urrejola, coguionistas del corto El arrullo de la bestia (2021) y el largometraje La vaca que cantó una canción hacia el futuro (2022), ambos dirigidos por la primera. El dúo –pareja en la vida real– regresó desde Estados Unidos para abocarse a la escritura, preproducción y rodaje del proyecto.

Según Urrejola adelantó en entrevistas recientes, el elenco estará compuesto por intérpretes latinoamericanos, por lo que los Trueba serán encarnados por actores de diferentes puntos del continente. Y el proceso cuenta con el respaldo de la misma Isabel Allende.

“Le encantó hacia dónde estábamos llevando la serie. A nosotros nos dijo: ‘Agarren esta novela y transfórmenla como ustedes estimen conveniente, tienen mi venía y total libertad para hacerlo’”, contó en Chilevisión en agosto pasado. En la previa a iniciar las filmaciones, Eva Longoria aporta nuevas coordenadas.

Eva Longoria arrives at the LA Special Screening of "Flamin' Hot"on Friday, June 9, 2023, at the Hollywood American Legion Post 43 in Los Angeles. (Photo by Willy Sanjuan/Invision/AP)

-¿Qué es lo que más le entusiasma de llevar a la pantalla La casa de los espíritus?

Soy la mayor fanática de Isabel Allende. Ella no había entregado los derechos de adaptación de ese libro en 30 años, porque se sintió muy decepcionada con la adaptación original. Encontramos a esta increíble directora y guionista, Fer (Urrejola) y Francisca (Alegría), a quienes se les ocurrió este pitch (presentación) y esta idea. Contactamos a Isabel, le dijimos: ´Por favor, déjanos hacerlo’. Eso funcionó. Estoy muy emocionada, porque es un libro hermoso sobre cuatro generaciones de mujeres. Es una ficción de época que narra hasta los tiempos modernos. Y debía transcurrir en Chile, tiene su sede en Chile, por lo que estamos muy, muy emocionadas de empezar. Actuaré en español, lo que para mí es aterrador, pero, al mismo tiempo, es emocionante.

-¿A qué personaje interpretará?

Seré una de las mujeres, no sé cuál. Pero definitivamente estaré allí.