La magia de Spider-Man: A Través del Spider-Verso: “Queremos que el público se sienta como Dorothy cuando llegó a Oz”

Nunca ha sido fácil ser Spider-Man. La autoridad te persigue, lloras la muerte de familiares, las relaciones amorosas son un fiasco y ni siquiera asumir una doble identidad es una garantía para llevar una vida medianamente funcional.

Miles Morales cumple con esas características, pero tiene al menos dos particularidades que lo distinguen de Peter Parker, la encarnación más popular del superhéroe. Es de origen afrolatino –puertorriqueño por el lado de su madre y afroamericano por el lado de su padre– y cuenta con sus dos progenitores vivos, con los que comparte el mismo techo en Brooklyn.

Foto: Sony Pictures Animation

Introducido en los cómics de Marvel en 2011, el personaje debutó en la pantalla grande en Spider-Man: Un nuevo universo (2019), el excelente filme animado que ganó el Oscar y el Globo de Oro y arrasó en los Premios Annie.

En esa historia Morales fue retratado como un adolescente chispeante y con intereses artísticos que lidia con la presión de estar a la altura de las expectativas de sus papás. Es un alma menos atormentada que Parker, aunque inevitablemente termina padeciendo situaciones doloras. El detonante es la mordedura de una araña radioactiva, tras lo cual adquiere superpoderes y se cruza tanto con villanos icónicos como con versiones de Spider-Man que provienen de otras dimensiones, protagonizando una aventura vertiginosa y entrañable que para muchos la consolidó como la mejor película sobre el Hombre Araña.

Spider-Man: A través del Spider-Verso, su secuela –ya en cartelera de los cines chilenos–, arranca un año y cuatro meses después de su final, en un momento en que la universidad se asoma en el horizonte del personaje y un poderoso enemigo lo pone contra las cuerdas. En esta segunda parte no es sólo su realidad la que está bajo amenaza, sino que el destino de todos los otros universos.

“Junto a Chris queríamos contar el siguiente capítulo de la maduración de Miles, como joven y como héroe”, explica a Culto Phil Lord, guionista y productor ejecutivo del largometraje junto a Christopher Miller. Su foco, detalla, estaba en explorar “qué le sucedía cuando su familia estaba en riesgo, y qué sucede cuando abandonas tu casa y tratas de encontrar ese tipo de vínculos en el mundo”.

Foto: Aymeric Kevin

“Él tiene su propia perspectiva y siempre estamos tratando de asegurarnos de que cada personaje ocupe un lugar único y siga un viaje único. Creo que la gente realmente puede identificarse con Miles, al dar lo mejor de sí para hacer lo que puede”, señala Miller.

En la secuela regresan Gwen (una versión de Spider-Woman que es el principal interés amoroso del protagonista), Peter B. Parker, una especie de mentor, y Miguel O’Hara, un ninja vampiro que en la primera sólo apareció en una escena poscréditos. Los tres son de dimensiones diferentes, tal como otras decenas de Spider-personas que hacen su debut en esta cinta. El listado es enorme, pero los principales son Spider-Man India, Spider-Punk y Jessica Drew (Spider-Woman), una mujer afroamericana que en la trama forma un estrecho lazo con Gwen.

“Ella no vive una doble vida en su dimensión. Creo que eso la diferencia de todas las demás Spider-personas que tal vez son estrellas de rock o fotógrafos. No se quita la máscara, porque no usa máscara, es solo ella”, plantea Issa Rae, quien le presta su voz a Jessica. “Ser parte de este viaje es absolutamente un sueño hecho realidad”, asegura la actriz y cocreadora de Insecure.

Siguiendo la lógica de la película original, cada una de las versiones de Spider-Man tiene su propio estilo de animación. Esa particularidad -uno de los atributos más elogiados en su momento- se enfatiza cuando la historia sitúa algunos pasajes en dimensiones distintas a la de Miles Morales.

Foto: Courtesy of Sony Pictures

“Vemos el mundo de Gwen y se siente como si una pintura de acuarela cobrara vida. Vemos el mundo de Spider-Man India y se siente como un cómic de los años 80 de la India. Cada mundo tiene un lenguaje visual tan distinto”, indica Miller, afirmando que “en un filme live-action es un poco más difícil lograr algo así”.

Cada secuencia es fruto del trabajo de centenares de animadores, diseñadores y otros profesionales que parecen estar desplazando los límites de lo posible. Algo que promete seguir expandiéndose en la tercera parte, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, que llegará a la pantalla grande en marzo de 2024.

Según Phil Lord, “todo se siente como si lo hubiera inventado un grupo diferente de artistas. La intención es que se sienta como caminar dentro de una pintura o caminar dentro de un dibujo, por lo que estás viviendo una experiencia en el cine que no puedes tener en ningún otro lado, y que nunca has vivido en tu vida”. Y cierra: “Queremos que ustedes, el público, se sientan de esa manera. De la manera en que Dorothy se sintió cuando llegó a Oz”.