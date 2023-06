Monica Barbaro, la revelación de Fubar: “Definitivamente en esta serie me ayudó haber filmado Top Gun: Maverick”

Como en toda producción de espías que se precie de tal, la historia salta de Nueva York a Guyana, luego de Kazajistán a Moldavia, y así va hilvanando una trama de alcance internacional. Pero el eje de Fubar también es más sencillo: es la historia de Luke y Emma Brunner, un padre y una hija que intentan recomponer su relación después de que se enteran que han estado mintiéndose mutuamente, básicamente porque mantenían en secreto que ambos son agentes de la CIA.

El progenitor es Arnold Schwarzenegger y la hija es Monica Barbaro, la mezcla de experiencia y juventud que carga con el peso de la serie que acaba de estrenar su primera temporada de ocho capítulos en Netflix. La estrella de Terminator fue el primer fichaje de la ficción, pero la actriz se sumó incluso antes de que la plataforma de streaming adquiriera el proyecto.

Foto: Amanda Matlovich/Netflix © 2023

“Firmé antes de que siquiera hubiera un guión. Tuve la suerte de que Nick (Santora), nuestro creador, me presentó la serie y él hace un trabajo fantástico contando historias. Tuvimos una llamada telefónica donde me contó todo y realmente me encantó todo lo que dijo. Estaba la posibilidad de interpretar a una espía y, por sobre todo, la idea de trabajar con Arnold Schwarzenegger era realmente emocionante”, detalla al teléfono.

Nacida en San Francisco en 1990, la actriz acumula algunos años en la industria, pero saltó al estrellato con Top Gun: Maverick, donde encarnó a Phoenix, una de las alumnas más prodigiosas del personaje de Tom Cruise. Tras el fenómeno alrededor de la secuela del clásico ochentero, se sumó al reparto de A complete unknown, el biopic en torno a Bob Dylan (Timothée Chalamet), donde se pondrá en la piel de la cantautora Joan Báez. En medio de su meteórico ascenso en Hollywood, habla con Culto.

-¿Recuerda cómo fue el momento en que conoció a Arnold Schwarzenegger? ¿Tuvieron una conexión inmediata?

Nos conocimos bastante al inicio del proceso y nos llevamos muy bien. Ambos habíamos trabajado con Carl Weathers y hablamos de eso, de que tuvimos una gran experiencia. Habíamos ensayado y compartido muchas reuniones, entonces cuando comenzó el rodaje ya habíamos vivido una gran aventura. Él también vio Top Gun durante esa época y debe haber pensado: está bien, ahora realmente la respeto (se ríe). Entonces, creo que definitivamente hubo mucha confianza y nos divertimos mucho mientras filmábamos cada escena.

Foto: Christos Kalohoridis/Netflix © 2023

-Él es uno de los productores de la serie. ¿Cómo fue verlo involucrado de ese modo en el proyecto?

Él fue determinante en que esta serie se hiciera. No sé cómo existiría sin él. Se asoció con Skydance y eligió la propuesta de Nick, lo que fue muy importante. Al final, mientras hacía escenas con él, realmente nunca sentí que él estaba más a cargo que yo o que cualquier otra persona en la escena. Todos éramos compañeros de escena por igual y todos debíamos estar preparados, con el fin de trabajar como lo hacen los actores.

-En muchos momentos de la historia Emma es el personaje que luce más intimidante. ¿Cuánto hablaron sobre esa particularidad?

Creo que no es raro que las mujeres sientan que deben dar el doble para aprobarse a sí mismas. Creo que ese factor está ahí, cuando la ves realmente duplicando su intensidad. Además, ella es joven y se toma muy en serio su trabajo. Tiene ambición, es muy buena en lo que hace y quiere ser mejor, por lo que hay una especie de intensidad asociada a eso. Él (el personaje de Schwarzenegger) lleva haciendo esto desde hace mucho más tiempo, cuenta con el beneficio de la sabiduría y el tiempo de su lado, para saber qué merece intensidad y qué no. Además, está intentando jubilarse.

-Su preparación en Top Gun: Maverick fue muy intensa. Incluso, en algunos momentos del rodaje tuvo que ejercer como su propia camarógrafa. ¿Cuán difícil fue su preparación para Fubar?

Definitivamente Top Gun me ayudó con esto. Volví a ver esta escena (en Fubar) en la que estoy en el tren y recuerdo haber pensado que había mucho en juego, porque estamos tratando de salvar el mundo y solo podemos hacerlo en cuestión de minutos. Lo que requiere una escena como esa en términos de intensidad, esfuerzo y energía es simplemente inmenso. Entonces, fue muy útil tener la experiencia de haber rodado Top Gun, y aprender esa lección y ver cuán importante es conocer con exactitud eso para la narración, la acción y el entretenimiento. Eso fue muy útil. Y luego hubo entrenamiento físico regular. Nunca es suficiente el tiempo para prepararse, pero creo que al final lo logramos.

Top Gun: Maverick. Foto: Scott Garfield

-Después del enorme éxito de Top Gun: Maverick, ¿cuán complejo le ha resultado decidir qué roles aceptar y cuáles rechazar?

Ser quisquillosa en esta industria es una posición muy afortunada. Da miedo, porque, como actriz que proviene de no tener ninguna relación en la industria y que comenzó desde cero, simplemente pasas mucho tiempo haciendo cualquier trabajo que pueda surgir. Entonces, llegar a ser quisquillosa es emocionante, pero también es un poco intimidante. Pero creo que cuando realmente tienes un buen guión y eres parte de proyectos que han funcionado muy bien, cada vez es más fácil saber qué va a ser bueno y va a valer la pena tu tiempo, y también realmente vas a disfrutar mientras estés trabajando. Entonces, eso ha sido muy divertido, como un subproducto de haber trabajado en Top Gun,.

-Hablando de nuevos proyectos, ¿cómo se está preparando para interpretar a Joan Báez en A complete unknown?

Bueno, todavía no puedo decir mucho al respecto. Estoy inmersa en clases de guitarra y clases de voz, y estoy haciendo lo mejor que puedo para conseguir llenar esos grandes zapatos. Y la admiro mucho.

-Esta es la primera vez que interpreta a un personaje basado en una figura real. ¿Qué es lo más desafiante de esa labor?

Nunca lo había hecho. Pero, como dije, todavía soy bastante nueva en este proyecto, así que háblame en un año y te lo diré. Te contaré cómo salió eso (se ríe).