Tom Holland dice que ‘Into The Spider-Verse’ es la mejor película de Spider-man que se ha hecho

En las últimas décadas no han sido pocas las películas de Spider-Man que han visto la luz, tanto animadas como live-action y ahora Tom Holland, quien interpreta al héroe arácnido en el Universo Cinematográfico Marvel (MCU), ha dado a conocer cual es la que considera la mejor película de Spider-Man siendo su respuesta “Spider-Man: Into the Spider-Verse”.

Spider-Man: Into the Spider-Verse, se estrenó en 2018, y fue considerado como el mejor filme del héroe por el actor en una reciente conversación con Associated Press, en el marco del estreno de la serie de Apple TV+, The Crowded Room.

“Creo que la primera película de ‘Spider-Verse’ es la mejor película de ‘Spider-Man’ que jamás se haya hecho”, señaló Holland.

“Estoy muy orgulloso de todos los involucrados. Amy Pascal es como mi madre. Se suponía que iría con ella al estreno de ‘Across the Spider-Verse’, no pude ir porque estoy aquí trabajando. Pero estoy increíblemente orgulloso de ellos, estoy emocionado por al segunda película, Estoy seguro de que estará a la altura de todas las expectativas, y no puedo esperar para verla”, agregó.

En cuanto a Spider-Man: Across the Spider-Verse, que se estrenó recientemente, el filme se convirtió en todo un éxito en la taquilla, volviéndose el segundo mejor estreno del 2023, sólo por detrás de Super Mario Bros. La Película.