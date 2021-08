Así sería el primer vistazo a Spider-Man: Into The Spider-Verse 2 revelado en la CinemaCon 2021

El primer tráiler de Spider-Man: No Way Home no fue la única novedad arácnida en la presentación de Sony durante la edición 2021 de la CinemaCon ya que la compañía también dio a conocer el primer vistazo a la esperada secuela de Spider-Man: Into The Spider-Verse.

Lamentablemente aquel acercamiento a Spider-Man: Into The Spider-Verse 2 aún no esta disponible para todo el mundo, sin embargo, una descripción recogida por el portal ScreenRant pretende darnos una idea de lo podría ofrecer la nueva película animada de Sony Pictures.

De acuerdo a ScreenRant, el vistazo a Spider-Man: Into The Spider-Verse 2 que se presentó en la CinemaCon 2021 incluiría escenas de “Miles Morales haciendo su salto característico” y también contemplaría una secuencia de Gwen Stacy con su traje arácnido completo. Todo mientras también habría una escena donde Miles miraría su reflejo en un vidrio frente al traje de Spider-Man.

Por ahora se desconoce cuál sería el sentido de esa última escena, pero la descripción sostiene que la composición de la secuencia sería similar a un memorable momento de la primera película cuando Miles aún estaba tratando de descifrar sus poderes y papel como Spider-Man.

Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 será dirigida por Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson. Hasta ahora está confirmado que el elenco de la película contará con Shameik Moore como Miles Morales, Hailee Steinfeld como Gwen Stacy e Issa Rae will como Jessica Drew. Todo mientras se espera que Jake Johnson regrese como Peter B. Parker y también aparezcan otras versiones de Spidey como el Spider-Man japonés.

En estos minutos el estreno de Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 está planificado para octubre de 2022.