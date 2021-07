Jake Johnson dice que está negociando para volver como Peter B. Parker en Spider-Man: Into the Spider-Verse 2

Las novedades de Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 siguen llegando poco a poco y ahora, un par de semanas después de que se anunciara que Issa Rae será Spider-Woman en la película, Jake Johnson tanteó que podría regresar como Peter B. Parker.

En una conversación con el canal de YouTube “The Movie Dweeb”, Johnson fue consultado sobre la película y comentó que está negociando con Sony para volver como el Spidey que luce notable con buzo.

“He estado trabajando en un contrato. Creo que Peter B. Parker hará un regreso”, dijo el actor. “(...)No he visto el guión. Todo lo que sé es que no escuche nada por mucho tiempo y estaba muy triste. Amé interpretar a Peter B. Parker y me gustaría saber qué pasa con Peter B. Parker. Creo que la forma en la que su viaje terminó en la primera película fue muy abierto, entonces cuando escuché que estaban trabajando en un trato para descifrar (la secuela) pensé: ‘de verdad no puedo esperar para ver qué inventan los guionistas’”.

Como recordarán, en el final de Spider-Man: Into the Spider-Verse, Peter B. Parker intenta recuperar su relación con Mary Jane por lo que en la secuela ambos perfectamente podrían tener una familia o permanecer separados.

Pero por ahora no hay muchos detalles sobre la trama de Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 y solo esta claro que la cinta continuará la historia de Miles Morales bajo la dirección de Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson.

El estreno de Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 está fijado para octubre de 2022