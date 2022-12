Dreamer de la serie de Supergirl aparecerá en la última temporada de The Flash

¿Se acuerdan cuando los encargados de The Flash plantearon que Legends of Tomorrow no podía tener una despedida en la última temporada de la serie debido a que no querían alejarse de la historia central? Bueno, al parecer esa reticencia a los crossovers ya no está tan vigente.

Después de todo, aunque aún no hay planes para incorporar a personajes de Legends of Tomorrow a The Flash, esta semana se confirmó que otra cara conocida del Arrowverso serña parte del noveno ciclo de la serie del velocista escarlata.

Siguiendo el anuncio de que Javicia Leslie repetirá su papel como Batwoman y también será Red Death en los próximos episodios de la serie, ahora TV Insider reveló que Nicole Maines volverá como Nia Nal/Dreamer en The Flash.

Si bien aún no está claro en qué episodio aparecerá Dreamer, el showrunner de The Flash, Eric Wallace, anticipó que este crossover estará enfocado en una historia de Nia junto a Iris West-Allen.

“Nicole es una actriz fantásticamente talentosa y estoy muy feliz de que haya aceptado ser parte de un episodio muy especial de la temporada 9 en el que puedo tachar uno de mis equipos de la ‘Lista de deseos de Arrowverso’: tener a dos reporterass fantásticos: Iris West-Allen (Candice Patton) y Nia Nal investigando su propio misterio muy extraño y aterrador”, dijo Wallace.

Después debutar como un personaje original en la serie de Supergirl, Nia Nal dio un salto a los cómics figurando en títulos como la antología DC Pride y Superman: Son of Kal-El.

La novena y última temporada de The Flash se estrenará en febrero de 2023 en Estados Unidos.