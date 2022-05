No esperen una despedida de Legends of Tomorrow en la novena temporada de The Flash

Cuando Legends of Tomorrow debutó en 2016, la serie de los viajeros del tiempo se presentó como un spin-off de Arrow y The Flash donde se continuarían las historias de personajes que aparecieron en esas producciones como Ray Palmer, Sara Lance y Leonard Snart. Todo en el contexto de las aventuras comandadas por Rip Hunter.

En ese sentido, aunque eventualmente Legends of Tomorrow se transformó en algo bastante distinto, no han sido pocos los fanáticos que han imaginado una potencial continuación de la serie mediante un crossover con The Flash y es que, aunque la serie del velocista escarlata sigue vigente, la historia de las Leyendas terminó abruptamente tras la cancelación después de su séptima temporada.

No obstante, mientras una maniobra de ese tipo claramente no sería algo impensado en el Arrowverso, Eric Wallace planteó que es poco probable que eso suceda. Después de todo, aunque The Flash fue renovada para una novena temporada, la serie también podría concluir con ese ciclo y por ende el showrunner no quiere alejarse de la historia central.

“Ni siquiera sé cuál es mi orden”, dijo Wallace a TV Line en referencia al número de episodios de la novena temporada. “Salvar a las Leyendas, por mucho que me encantaría hacer eso, no es algo que sea muy fácil de hacer en una temporada en la que puede que tenga que concluir mi propia historia. ¡Quiero ser honesto y no hacer ilusiones a nadie!”.

Si bien The CW aún no toma una decisión sobre el futuro de The Flash, la posibilidad de que la serie termine con su novena temporada lleva rondando algún tiempo y días atrás desde el canal de Arrowverso indicaron que pronto determinarán qué pasará con la historia de Barry Allen.