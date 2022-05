Batwoman y Legends of Tomorrow habrían sido canceladas porque Warner no quería pagar por el arriendo de sus estudios

Si todavía están tratando de comprender por qué The CW decidió cancelar a Batwoman y Legends of Tomorrow sin una temporada de despedida como había sido la tónica hasta ahora para las series del denominado “Arrowverso”, un nuevo reporte podría ayudarlos a entender mejor aquella decisión.

Siguiendo la reciente cancelación de Naomi y otras series de The CW, este viernes The Hollywood Reporter publicó un artículo ahondando en la situación del canal que ha albergado a programas como Supernatural y Arrow.

A grandes rasgos The Hollywood Reporter explica que la reciente ola de cancelaciones en The CW se debe a una mezcla de factores y la inminente venta del canal. Tengan en cuenta que The CW fue creado en asociación por Warner Bros. Television y CBS Studios como una manera de generar dinero sin mayores problemas ya que aunque el canal en sí nunca fue muy rentable, la venta de sus series de bajo costo para el streaming internacional era un negocio bastante lucrativo.

No obstante, ese panorama cambió cuando las empresas matrices de Warner Bros. Television y CBS Studios apostaron por sus propias plataformas y finalizaron su acuerdo de distribución con Netflix.

Si bien para la audiencia ese cambio no fue negativo ya que, por ejemplo, los episodios de Batwoman llegaban como más rapidez a HBO Max que las temporadas The Flash y Legends of Tomorrow a Netflix, para las cadenas detrás de The CW paralizó el negocio que hacía viable al canal.

Así, mientras Warner Bros. Television y CBS Studios podrían vender The CW a Nexstar, algunos programas dejaron de justificar su existencia en un contexto donde solo sus visualizaciones en Estados Unidos no bastaban para justificar su desarrollo.

Pero aunque ese es el caso de programas como Dynasty, al hablar de las series de DC también habría que considerar otros elementos y en particular todo se reduciría a las determinaciones de Warner.

De acuerdo a esta información el jefe de The CW, Mark Pedowitz quería que Batwoman y Legends of Tomorrow continuaran, sin embargo, “Warner ya no quería pagar los arriendos del espacio del estudio, que expiró el 1 de mayo y provocó cancelaciones el 29 de abril”.

Si bien desde Warner no han abordado esta situación, un reporte paralelo de Deadline también indicó que Pedowitz no quería cancelar Legends of Tomorrow pero que “las consideraciones financieras de los estudios llevaron a la cancelación” de esa y otras series.

Es decir, Batwoman y Legends of Tomorrow terminaron por una decisión financiera de Warner potenciada por un contexto de incertidumbre para el canal que las emitía en Estados Unidos.

Considerando que Legends of Tomorrow y Batowman fueron realizadas por Warner Bros Television y están basadas en los cómics de DC, es evidente que la decisión sobre ambos programas pesa en última instancia al interior de lo que ahora es Warner Bros Discovery, por lo que es poco probable que las campañas hagan algo para que ambas series vuelvan.