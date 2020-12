El destino del spin-off de Arrow todavía es incierto

Ya ha pasado casi un año desde que se emitió “Green Arrow and the Canaries”, el noveno episodio de la última temporada de Arrow que tenía la misión de funcionar como un piloto para un spin-off centrado en Laurel Lance, Dinah Drake y Mia Smoak, la hija de Oliver Queen.

No obstante, The CW todavía no se pronuncia sobre el futuro de ese proyecto y mientras todavía no está claro qué pasará con esta potencial serie, desde TV Line hablaron con Katherine McNamara, la actriz encargada de interpretar a Mia Smoak, quien reiteró que aún no hay novedades al respecto.

“Ha pasado un tiempo. No tengo idea de lo que hay en el horizonte para eso, pero sí sé que no he terminado con Mia Smoak”, dijo McNamara. “Como saben con ese universo, la gente regresa a la izquierda, a la derecha y al centro. Me encantaría volver a jugar en ese mundo”.

Es decir, por ahora no está claro qué pasará con Green Arrow and the Canaries pero McNamara quiere volver a interpretar a la hija de Oliver Queen y Felicity Smoak en otras producciones del Arroverso. Algo que, si bien aún no está asegurado, esta lejos de ser imposible considerando que David Ramsey volverá como Diggle y personajes como Constantine han encontrado espacio en otras series tras el final de sus propios programas.

Pero, como el destino de Green Arrow and the Canaries aún no está sellado, McNamara contó qué le gustaría explorar si esa apuesta logra convertirse en una serie.

“Tenía muchas ganas de ver cómo Mia se enfrentaba a tener esta dualidad como personaje: el hecho de que tenía su futuro posterior a la crisis y su futuro anterior a la crisis, y ahora tiene las herramientas de ambos a su disposición”, señaló la actriz. “Pero también tiene que lidiar con tomar el manto de su padre antes de que sienta que está lista y antes de que sienta que se lo ha ganado. Ese sería un viaje interesante”.