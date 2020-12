David Ramsey volverá al Arrowverso e interpretará un misterioso personaje en Legends of Tomorrow

Parece que el final de Arrow no marcó la despedida definitiva del Arrowverso David Ramsey. Siguiendo una aparición en The Flash tras el final de la serie, el actor detrás de John Diggle volverá al universo de series de The CW durante el próximo año.

De acuerdo a Deadline, Ramsey volverá a interpretar a John Diggle como estrella invitada en episodios de Superman & Lois, Supergirl, The Flash y Batwoman.

Todo mientras que, siguiendo su experiencia en la última temporada de Arrow, Ramsey también dirigirá un total de cinco episodios de Supergirl y Superman & Lois.

Pero quizás lo más llamativo del anuncio de Deadline es que el regreso de Ramsey al Arrowverso también contemplará una participación del actor en Legends of Tomorrow donde no figurará como Diggle y se presentará con un “misterioso rol” que “se mantiene en secreto”.

Como recordarán, en el último episodio Arrow, finalmente se abordó el vínculo que por varias temporadas se tanteó entre John Diggle y Green Lantern y, en medio de la mudanza del personaje, se estableció que el mejor amigo de Oliver Queen encontró una misteriosa caja con un brillo verde.

Por supuesto, hasta ahora Diggle no se ha presentado como un Green Lantern ni nada por el estilo. Sin embargo, teniendo en cuenta que los extraterrestres estarán al centro de la historia de la próxima temporada de Legends of Tomorrow, el misterioso rol del actor se vuelve aún más intrigante.

“Sigo asombrado por la huella que estos programas han tenido en la televisión y he sido bendecido durante la mayor parte de una década de ser parte de ellos tanto delante como detrás de la cámara”, dijo Ramsey. “Decir que estoy más que emocionado de volver al Berlantiverse sería quedarse corto. No puedo esperar para seguir contando estas historias“.

Por ahora no está claro qué episodios dirigirá Ramsey ni cuándo aparecerá en las series, pero las producciones del Arrowverso comenzarán a presentar nuevos episodios en Estados Unidos a partir de enero de 2021.