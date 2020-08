El nombre de un co-creador de Los Nuevos Mutantes está mal escrito en los créditos de la película

Esta semana The New Mutants finalmente comenzó a estrenarse en algunos países luego de años de retrasos y postergaciones. Sin embargo, la presentación de la última película de los mutantes de Marvel producida por Fox no ha estado libre de polémicas.

Aparte de que varios críticos se negaron a reseñar la película porque el estudio no les ofreció una alternativa para verla sin asistir al cine y por ende poner en riesgo su salud en medio de la pandemia, ahora se reveló que los créditos de la cinta consignaron mal el nombre de uno de los creadores de los Nuevos Mutantes.

A través de Facebook el propio Bob McLeod, quien co-creó a los Nuevos Mutantes junto a Chris Claremont, puso en evidencia el error y evidentemente manifestó su molestia con esa situación.

“Me emocioné mucho cuando supe que estaban haciendo una película de New Mutants. Pensé que convertirla en una película de terror era quizás una idea interesante, pero no en absoluto cómo se deberían presentar los personajes al público en general”, escribió McLeod.

“Pero, oye, ¡mis personajes aparecerán una película! Nunca había pensado que eso realmente sucedería. Pero luego, me decepcionó que no le dieran trenzas a Dani, aunque me gusta Blu Hunt. Me decepcionó que Rahne no fuera pelirroja con el pelo puntiagudo, aunque adoro a Maisie Williams. Me decepcionó que Sam no fuera alto y desgarbado, aunque me gusta Charlie Heaton. Pero principalmente me decepcionó mucho que Roberto no fuera bajo y de piel oscura”, añadió. “Otro ejemplo más de whitewashing de Hollywood”. ”, añadi. Otro ejemplo más de whitewashing de Hollywood”.

“Simplemente no hay excusa. Básicamente, Josh Boone borró todo lo que contribuí a la apariencia de los personajes. Y ahora, la película ha salido por fi, y aparentemente han acreditado a alguien llamado Bob Macleod como co-creador. Ni siquiera se molestaron en revisar la ortografía de mi nombre en algún momento de los últimos tres años. Y eso no se puede arreglar. Eso estará en la película para siempre. Creo que terminé con esta película”, concluyó.

The New Mutants se filmó en 2017 y como no pasó por ningún tipo de refilmaciones la película básicamente estuvo en espera desde ese entonces hasta su estreno. En ese sentido, molestia de McLeod es más que entendible considerando todo el tiempo de hubo para revisar errores como ese.

De hecho, aparte de McLeod otros creadores de cómics expresaron su molestia con el error en el nombre del dibujante y, según recoge Bleeding Cool, antes de McLeod realizara su publicación el organizador de convenciones Mitchell Hallock y Jerry Ordway también criticaron esa equivocación luego de contar su experiencia en una función de la película.

“Lo que no estuvo bien fue escribir mal el nombre de uno de los creadores de New Mutants en los créditos. ¡Es Bob McLeod, no Bob MACleod! ¡Tuviste un escritor de crédito laboral que consiguió el nombre correcto! ¡Diablos, escribieron correctamente Bill Sienkiewicz y Chris Claremont!”, señala la publicación en Facebook.

Bill Sienkiewicz respondió a dicha publicación señalando que “esa falta de ortografía es bastante atroz” y apuntó a que la equivocación no sería un error del director de la película, Josh Boone.

“Sospecho de un ejecutivo sin nombre. Este no fue el error de Josh, me dijo que Bob obtendría un crédito de creador y definitivamente sabe cómo deletrear el nombre de todos. Me comunicaré con algunas personas de Disney para informarles; espero que se pueda corregir lo antes posible”, señaló Sienkiewicz antes de añadir que empatiza con McLeod.

“He visto mi nombre masacrado de una docena de formas a lo largo de los años, créanme, sé que esto apesta”, concluyó Sienkiewicz. “Tengo una empatía y una simpatía infinitas por Bob en este momento, ver el nombre de uno arruinado en algo tan singular e importante como esto es lo peor”.

Por su parte, Chris Claremont puso énfasis en los tres años de trabajo en la película y cómo nadie pudo revisar los nombres durante ese tiempo.

“Déjame adivinar, para cuando llegaron al final de los créditos finales, que es donde terminan invariablemente los créditos como el nuestro, a quienquiera que fuera responsable de colocarlos simplemente no le importaba. Al parecer, no es lo suficientemente importante. Y sí, esto me pone jodidamente furioso”, comentó el escritor.

Por ahora se desconoce qué pasará con el nombre de McLeod en los créditos de la película y es un misterio si será arreglado o no de cara a los estrenos que aún quedan pendientes o la versión hogareña/digital de The New Mutants.