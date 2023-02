El resurgimiento de “Long Long Time” gracias a The Last of Us no reportará ganancias directas para Linda Ronstadt

Linda Ronstadt no gozará de los réditos económicos por el reciente resurgimiento de su canción “Long Long Time” gracias al tercer episodio de The Last of Us.

Si bien el tema que Ronstadt interpretó en su álbum Silk Purse de 1970 y fue compuesto por Gary White ha experimentado un incremento en su reproducciones durante los últimos días por cortesía de su uso para contar la historia de Bill y Frank en la serie inspirada en el videojuego de Naughty Dog, Ronstadt no recibirá esas nuevas ganancias.

Después de todo, según recordó Billboard, en 2021 Ronstadt vendió sus activos de música grabada, incluidas las regalías por streaming de sus masters y la propiedad de algunos de sus masters, al conglomerado Iconic Artist Group,

En la práctica esto implica que aunque “Long Long Time” está generando ganancias ese dinero no irá a los bolsillos de Ronstadt.

“Ella no está descontenta por eso, créanme”, señaló John Boylan, el manager de Ronstadt. “Vendimos su catálogo. Los últimos cuatro o cinco años han sido un completo tsunami de adquisiciones como esta”.

Pero ¿qué opina de esto Ronstadt? La artista de 76 años que padece parálisis supranuclear progresiva expresó que no sigue las tendencias de la televisión o redes sociales, pero que aún recuerda con cariño al tema. “Todavía amo la canción y estoy muy contenta de que Gary obtenga una ganancia inesperada. No sigo muy de cerca las redes sociales o los servicios de streaming”, indicó.

Según Spotify las reproducciones de crecieron en un 4900% en Estados Unidos tras la emisión del episodio más reciente de The Last of Us.