The Last of Us impulsó las reproducciones de “Long Long Time” de Linda Ronstadt

Un fenómeno que ya experimentamos con Stranger Things 4 y The Batman está sucediendo con The Last of Us y es que por cortesía del episodio más reciente de la serie basada en el videojuego de Naughty Dog, una canción de antaño volvió a entrar en los rankings musicales.

Como recordarán en el tercer episodio de The Last of Us la canción “Long Long Time” de Linda Ronstadt es una parte relevante para la historia de Bill y Frank, por lo que tras la emisión del capítulo que precisamente se llama “Long Long Time” esa pieza no tardó en elevar su número de reproducciones.

Concretamente, pese a que “Long Long Time” debutó en 1970, esta semana la canción consiguió posicionarse en el segundo lugar de los temas más demandados en iTunes en Estados Unidos y solo es superada por “Flowers” de Miley Cyrsu en ese conteo.

Pero eso no es todo porque según Spotify las reproducciones de “Long Long Time” también aumentaron en su plataforma

“El domingo 29 de enero, entre las 11 de la noche y la media noche hora del este, hubo un incremento de más del 4900% en los streams en Estados Unidos de ‘Long Long Time’ de Linda Ronstadt”, señaló Spotify.

“Long, Long Time” fue lanzada originalmente en 1970 como parte del álbum Silk Purse de Ronstadt y en ese momento lo más alto que alcanzó en el ranking Billboard fue el puesto 25.