Greg Nicotero dirigirá el final de The Walking Dead

The Walking Dead se encuentra actualmente en la mitad de la filmación del final de la temporada 11, la cual será la última del programa. Según cuenta ComicBook, Greg Nicotero será el encargado de darle fin a la serie que lleva 12 años en emisión.

Nicotero fue bien conocido por los fanáticos por el diseño de zombies que realizó en los inicios de la serie, luego fue el responsable de dirigir varios episodios importantes como los estrenos y finales de temporada.

El trabajo de Greg Nicotero como maquillador se remonta décadas atrás trabajando con el legendario director de terror George A. Romero y Tom Savini en el set de Day of the Dead de 1985. Luego trabajó en From Dust till Dawn de 1996 y en proyectos de superhéroes como Suicide Squad del 2016 y la serie limitada Watchmen de HBO del 2019. En 2011 y 2012, ganó dos premios Emmy por su trabajo como maquillador en The Walking Dead.

No obstante, su debut en la silla de director en The Walking Dead se dio en 2012 con el episodio 11 de la temporada 2. Desde entonces, ha dirigido más de 30 episodios y además es el creador de The Walking Dead: Webisodes.