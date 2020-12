Los rumores que comenzaron a circular por internet un par de semanas atrás finalmente fueron respaldados y durante este martes desde The Hollywood Reporter confirmaron que Alfred Molina volverá a interpretar al Doctor Octopus en la próxima película de Spider-Man.

Por supuesto, Molina dio vida a Otto Octavius en Spider-Man 2, la segunda película de la trilogía protagonizada por Toby Maguire y dirigida por Sam Raimi.

En ese sentido, la participación del actor en la próxima película de Spider-Man enmarcada en la continuidad del Universo de Marvel Studios se suma a Jamie Foxx, quien también participará de la nueva cinta protagonizada por Tom Holland y nuevamente interpretará a Electro tras aparecer como ese villano en The Amazing Spider-Man 2, la película de 2014 que mostró a Andrew Garfield como el héroe titular.

Por supuesto, la aparición de Foxx y Molina en la secuela de Spider-Man: Far From Home solo incrementa las especulaciones en torno a la trama de la película y los constantes rumores en trono a supuestas participaciones de Garfield y Maguire. De hecho, una publicación eliminada de Foxx, un video en redes sociales de Sony Latinoamérica y un comentario de Zendaya han incrementado las teorías al respecto. Pero claro, hasta el momento Marvel Studios y Sony no han confirmado nada.

La próxima película de Spider-Man será dirigida por Jon Watts y contará nuevamente con Tom Holland en el rol de superhéroe titular. Todo mientras Benedict Cumberbatch también participará de la película como Doctor Strange, y Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon y Tony Revolori repetirán sus roles de las entregas anteriores.

El estreno de la nueva película de Spider-Man está fijado para el 17 de diciembre de 2021 en Estados Unidos.