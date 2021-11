Steve Buscemi se disfrazó de su propio meme en Halloween

Aunque existen varios memes relacionados al actor Steve Buscemi, solo uno tiene la verdadera corona: “How Do You Do, Fellow Kids?”

Se trata de una imagen capturada desde la sexta temporada de la serie 30 Rock, en la que Buscemi interpretó a un detective.

Un un momento del episodio, el tipo recuerda una misión de encubierto al estilo 21 Jump Street. Claro que su intento de pasar desapercibido entre adolescentes le sale completamente por la culata al presentarse con un polerón rojo, un gorro del mismo color, un skate al hombre y una polera genérica que dice: “música ⚡ banda”.

Y aunque la noche de este domingo hubo millones de personas disfrazadas por las calles del mundo en el marco de Halloween, Steve Buscemi definitivamente ganó la noche al disfrazarse de su propio meme. Algo que simplemente no pasó desapercibido por las calles de Nueva York.

Obviamente si tienen su propio meme, el éxito de su disfraz de Halloween está garantizado para la posteridad.