Parte del código fuente de Twitter se filtró mediante Github

Twitter sigue enfrentando problemas bajo la administración de Elon Musk y ahora la red social sufrió la filtración de una importante parte de su negocio.

Según reporta The New York Times, parte del código fuente de Twitter fue filtrado a través de Github. Si bien la filtración no sería reciente, esta situación recién se destapó durante el viernes de la semana pasada cuando Twitter entabló una demanda para dar con la identidad del filtrador y también solicitó que GitHub eliminara la publicación.

No obstante, como el código fuente de Twitter estuvo disponible en Github por un tiempo indeterminado, la reciente eliminación de la publicación no resuelve los problemas y la red social aún podría experimentar vulneraciones a su seguridad debido a esa grave filtración.

En ese sentido, Twitter también solicitó al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California que GitHub identifique a la persona que compartió el código y a otros individuos que lograron descargarlo. Todo mientras se sospecha que el filtrador, apodado como “FreeSpeechEnthusiast” en Github, podría ser una persona que dejó la compañía durante el año pasado.

Recuerden que desde el inicio de la administración de Elon Musk Twitter ha despedido a cientos de empleados y otros cuantos han renunciado, causando varios efectos negativos en el desempeño de la plataforma.