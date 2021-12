Un nuevo afiche confirma que el anime de Ultraman volverá en abril a Netflix

Después de que solo se anticipara que esta producción volvería durante el segundo trimestre del próximo año, Netflix finalmemte confirmó que su anime de Ultraman regresará en abril de 2022.

Según reporta Crunchyroll, en el marco de la Tsuburaya Convention 2021, Netflix reveló que la segunda temporada de su anime CG de Ultraman se estrenará durante abril de 2022, sin embargo, el streaming no detalló que día se concretará el lanzamiento de los nuevos episodios de esta historia y solo acompañó esta información con un nuevo afiche que pueden ver a continuación.

La primera temporada de este anime de Ultraman debutó en 2019 y este nuevo ciclo mantendrá a su equipo creativo incluyendo a los directores Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex) y Shinji Aramaki (Appleseed) además de las compañías Production I.G y Sola Digital Arts.