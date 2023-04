De Nimona a Ultraman: Las películas animadas que Netflix estrenará en 2023 y 2024

La plataforma de streaming Netflix realizó un evento promocional para dar a conocer las películas animadas que estrenarán tanto durante este año como en 2024.

Se trata de una selección diversa de propuestas con las que buscarán contrarrestar a la oferta de sus competidores, como Disney y Universal, quienes generalmente logran mayor foco de atención debido a sus lanzamientos en cines.

Aún así, desde Netflix tendrán bajo la manga varias adaptaciones de cómics, libros y series animadas de marcas reconocibles, aunque en el camino también hay un par de producciones originales.

El siguiente es el listado de producciones que lanzará el streaming y que tendrán el desafío de seguir la senda que la compañía ya logró con producciones como Klaus, The House, My Father’s Dragon, The Sea Beast, Over the Moon y el Pinocho de Guillermo del Toro, la cual logró ganar el Premio Oscar.

Nimona

Estreno: Mediados de 2023

¿Qué es? Adaptación del cómic del mismo nombre realizado por ND Stevenson el cual previamente intentó adaptar 20th Century Fox. Pero luego llegó la cancelación provocada por la adquisición y las decisiones de Disney, quienes obligaron a eliminar un beso homosexual.

Directores: Nick Bruno y Troy Quane, quienes previamente encabezaron Spies in Disguise.

Sinopsis: En un mundo medieval futurista, un caballero es acusado de un crimen que no ha cometido. La única persona que puede ayudarlo a demostrar su inocencia es Nimona, una adolescente que quizá sea también un ser metamorfo al que él ha jurado destruir.

El Rey Mono

Estreno: Mediados de 2023

¿Qué es? Una adaptación de la clásica historia china sobre Sun Wukong, el protagonista de la clásica novela épica Viaje al Oeste. La misma que inspiró a Akira Toriyama para crear Dragon Ball.

Director: Anthony Stacchi, quien previamente encabezó la película stop-motion The Boxtrolls para Laika.

Sinopsis: The Monkey King es una comedia familiar llena de acción que sigue a un mono carismático y su Stick de lucha mágico en una búsqueda épica para vencer a 100 demonios, un excéntrico Rey Dragón y el mayor enemigo de Monkey: ¡su propio ego! En el camino, una joven aldeana desafía su actitud egocéntrica y le muestra que incluso la piedra más pequeña puede tener un gran efecto en el mundo.

Leo

Estreno: Último trimestre de 2023

¿Qué es? Una nueva comedia musical impulsada bajo el alero de la Happy Madison Productions de Adam Sandler

Directores: Robert Marianetti, Robert Smigel y David Wachtenheim, quienes tienen una larga experiencia trabajando en segmentos de animación en Saturday Night Live y colaborando en películas como Hotel Transylvania .

Sinopsis: El actor y humorista Adam Sandler (Hotel Transilvania, El chico ideal) arranca carcajadas con su estilo inconfundible en esta comedia musical de animación sobre el último año de primaria visto a través de la mascota de la clase. En la versión original, Leo (Sandler) presta su voz a un lagarto de 74 años de vuelta de todo. Lleva décadas metido en un aula de Florida con su colega de terrario, una tortuga (Bill Burr). Hasta que se entera de que solo le queda un año de vida y decide huir para pasarlo en libertad. Sin embargo, acaba inmerso en los problemas de los alumnos, que están angustiados, y de una profesora sustituta horrible. Esta es la lista más rara pero más reconfortante de todo lo que hay que hacer antes de morir…

Chicken Run: Dawn of the Nugget

Estreno: Último trimestre de 2023

¿Qué es? La nueva película del estudio Aardman, secuela de la película de animación stop-motion más taquillera

Director: Sam Fell, quien previamente hizo películas como ParaNorman y Flushed Away

Sinopsis: Tras escapar de la granja de Tweedy desafiando a la muerte, Ginger finalmente ha encontrado su sueño: una isla santuario pacífica para todo el rebaño, lejos de los peligros del mundo humano. Cuando ella y Rocky dan a luz a una niña llamada Molly, el final feliz de Ginger parece completo. Pero de vuelta en el continente, toda la especie de pollo se enfrenta a una nueva y terrible amenaza. Para Ginger y su equipo, incluso si eso significa poner en riesgo su propia libertad ganada con tanto esfuerzo, ¡esta vez, están irrumpiendo!

In Your Dreams

Estreno: 2024

¿Qué es? Una nueva película animada original que propondrá un viaje fantástico al mundo de los sueños

Director: Alex Woo, quien trabajó en la serie para pre-escolares Go! Go! Cory Carson .

Sinopsis: ¿Una familia perfecta? ¿Hermanos que se llevan bien? Sí... en tus sueños. Esta es una comedia de aventuras sobre Stevie y su hermano Elliot, quienes viajan mágicamente al mundo de los sueños con la misión de encontrar a The Sandman, quien les concederá su último deseo: salvar el matrimonio de sus padres. Los niños son totalmente opuestos, lo que los convierte en un dúo poco probable para navegar por el absurdo de su propio subconsciente. A lo largo de su viaje, descubren que mientras se tengan el uno al otro, pueden enfrentar cualquier cosa, incluso su peor pesadilla.

Salvando a Fondo de Bikini: La película de Arenita Mejillas

Estreno: 2024

¿Qué es? Un spin-off de Bob Esponja centrado en, como su título lo dice, Arenita

Directora: Liza Johnson, quien previamente trabajó dirigiendo en series como The Last of Us, Silicon Valley y Barry , entre otras

Sinopsis: Cuando Fondo de Bikini y todos sus habitantes son sacados repentinamente del océano, Arenita y Bob Esponja viajan a Texas para salvar a la ciudad de un complot malvado.

That Christmas

Estreno: 2024

¿Qué es? Una adaptación de la exitosa serie de libros infantiles del ganador del director Richard Curtis (Cuatro bodas y un funeral, Love Actually) realizado por el estudio británico Locksmith Animation (Ron’s Gone Wrong)

Director: Simon Otto, quien debutará como director tras trabajar como diseñador en Love, Death & Robots y la saga de Cómo Entrenar a tu Dragón

Sinopsis: Una película marcada por una serie de historias entrelazadas sobre el amor y la soledad, la familia y los amigos, y Santa Claus cometiendo un gran error, ¡sin mencionar una enorme cantidad de pavos!

Thelma el Unicornio

Estreno: 2024

¿Qué es? Una adaptación del popular libro para niños del mismo nombre escrito por Aaron Blabey impulsado por los realizadores tras Napoleon Dynamite y Nacho Libre. La animación corre a cargo de Mikros Animation ( Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, The SpongeBob Movie: Sponge on the Run ).

Directores: Lynn Wang (Unikitty!) y Jared Hess (Napoleon Dynamite)

Sinopsis: Thelma es una pony de poca monta que sueña con convertirse en una glamurosa estrella de la música. En un momento del destino rosado y repleto de brillos, Thelma se transforma en un unicornio y asciende instantáneamente al estrellato mundial. Pero esta nueva vida de fama tiene un costo. Thelma El Unicornio es un viaje hilarante, peculiar y sincero.

Ultraman