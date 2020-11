BMW le responde duro a los detractores de su estrategia eléctrica, pero luego ofrece disculpas

Hace unos días BMW presentaba su futuro SUV eléctrico de serie, modelo bautizado como iX. Y si bien no será el primer auto ecológico de la marca, ni tampoco el primer SUV eléctrico de los bávaros -pues ese título ya le pertenece al BMW iX3 lanzado a mediados de año-, sí se trata del primer SUV pensado desde el minuto 0 como un vehículo libre de emisiones y que no incorpora versiones con motor a combustión. Pues, esto ha traído cola porque no son pocos quienes a través de internet y de redes sociales han bombardeado de comentarios negativos a la firma germana, algo que parece haber colmado la paciencia en los pasillos de la famosa Torre BMW de cuatro cilindros, en Múnich. “Ok, boomer: ¿Cuál es tu razón para no cambiar?”, los emplazó en Twitter.

Ese comentario BMW lo hizo hace tres días y se acompañaba de una fuerte crítica recibida en su cuenta de YouTube: “devuélvanse a hacer BMW”. Ante la impensada escalada, ayer miércoles la firma alemana reculó y pidió disculpas a quienes pudieran verse visto ofendidos por el uso de la expresión ‘boomer’. Resulta que este término que refiere a alguien nacido durante el boom de natalidad post II Guerra Mundial, se utiliza también de manera despectiva para describir a personas anticuadas y muy reacias a los cambios. “Lo sentimos, no era nuestra intención insultar a nadie en el lenguaje de los memes. El camino hacia el nuevo mundo de la movilidad es accidentado, pero esperamos que te unas a nosotros en este viaje”, fueron las palabras empleadas en esta declaración de paz.

En este video del BMW iX, la marca ya venía recogiendo críticas en todas sus redes sociales. Y, bueno... ¿a quién no se le ha agotado la paciencia alguna vez?