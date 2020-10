El Shazam de los problemas mecánicos: Skoda prueba una app que detecta las fallas más comunes solo con el sonido

Si has tenido suerte y te has topado con un buen mecánico que detecta rápidamente las fallas, tal vez su talento no resida solo en los sentidos más utilizados en el oficio, como la vista, el tacto o el olfato, sino también en la audición. Que suena aquí, que hace clic acá, que cuando pongo primera, que en las mañanas... y un largo etcétera que ahora Skoda promete ayudará a cualquiera utilizando simplemente su teléfono. ¿Cómo? La marca checa creó la app Sound Analyser, que, como su nombre lo indica, es una especie de Shazam de fallas más comunes presentadas en sus vehículos. Suena casi irrisorio, pero la firma del Grupo Volkswagen viene probándola desde junio de 2019 y dice que su invento acierta en un 90% de las veces.

En la práctica al menos parece muy sencillo. Basta acercar el teléfono al motor para que la app compare las desviaciones de ondas detectadas en el vehículo con los patrones almacenados en las bases de datos del servidor de Skoda. Se incluyen en esta especie de biblioteca de los sonidos el sistema de dirección, el compresor de aire acondicionado, embragues, cajas de cambios y los checos dicen que están por sumar más elementos. “Sound Analyser hace más fácil la detección de problemas para ir directamente al origen de la falla”, señala el comunicado de la marca europea.

Hasta ahora Skoda ha probado su nuevo invento en 14 países desde junio, incluyendo Alemania, Rusia, Francia y Austria. Más de 240 concesionarios participan del proyecto, los que están entregando audios para que el software vaya afinando cada vez más su puntería. ¿Qué tal?