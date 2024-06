Jadue a 24 horas de conocer medida cautelar en su contra: “Todo esto es un show de la Fiscalía, quieren un trofeo de alguien que se atrevió a desafiar el modelo”

“Estoy tranquilo. Es más, si se da el escenario de la prisión preventiva, créanme que tengo toda la fuerza para enfrentar ese y muchos otros desafíos más para que sigamos construyendo un proyecto popular. No tengo ningún problema y tengo la convicción de que todo esto es un show de la Fiscalía, porque quieren tener un trofeo de alguien que se atrevió a desafiar el modelo”.

Con esas palabras, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), se refirió a la formalización que hizo el Ministerio Público en su contra en el marco del caso farmacias populares por los delitos reiterados de fraude al Fisco, además de cohecho, estafa y administración desleal. Luego de varias audiencias, este lunes la jueza Paulina Moya, del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, deberá resolver la medida cautelar que pesará sobre Jadue. La fiscal del caso, Giovanna Herrera, solicitó la cautelar más grave: la prisión preventiva.

Jadue, quien participó del lanzamiento de su libro Disputar el pasado para construir el futuro: la Unidad Popular, un proyecto vigente, en la Furia del Libro, lanzó duras críticas a la Fiscalía. Todo esto, mientras era ovacionado por los presentes, flameaban banderas que decían “Jadue Presidente 2026″ y con los reiterados gritos “Daniel, amigo, el pueblo está contigo”.

“Tenemos una Fiscalía llena de prejuicios, pero carente de pruebas. Eso quedó absolutamente claro. Con un PowerPoint y dos fotos no da en nuestro país para encarcelar a nadie y menos para una prisión preventiva”, aseveró.

En esa línea, reconoció que está “muy tranquilo”, puesto que “cuando una Fiscalía es capaz de tener que desdecirse en la misma formalización, partir diciendo que los glucómetros vencen y que la Municipalidad de Recoleta los va a tener que botar, pero cuando le leen el informe policial que dice que los glucómetros no vencen, porque parece que en la Fiscalía no hay nadie con diabetes, y cuando queda en evidencia la mentira garrafal, cuando tiene que decir que no se pueden comparar las tiras radioactivas porque son de la India, y uno se mete a Google y las ve en Falabella, ustedes podrán comprender que la Fiscalía ha quedado en vergüenza y ha tratado de convencer a Chile de algo que sencillamente no es real”.

En su discurso, que duró cerca de 20 minutos, Jadue también volvió a reprochar el rol del Ministerio Público y también del Consejo de Defensa del Estado (CDE). “Yo jamás imaginé ver al CDE y a la Fiscalía tan irritados porque alguien hubiese osado intervenir el mercado”, añadió.

Entre medio, y de forma irónica, se refirió a la investigación que hay en contra del abogado Luis Hermosilla, a quien se le investigan eventuales pagos de coimas a funcionarios públicos: “Todavía nadie sabe en la Fiscalía dónde está Hermosilla, lo tienen escondido ellos. Están preocupados de que no sepan los intercambios que tienen con ellos”. Luego afirmó que “habría que preguntarse si la Fiscalía Nacional va a perseguir, investigar y le va a levantar el secreto bancario a todos los fiscales y a sus familiares para que no hayan triangulado. Están muy preocupados. No lo van a hacer porque para eso funcionan las instituciones”.

En esa misma línea comentó que “cuando vemos a la Fiscalía decir que la gente que tiene los audífonos en su casa y que gracias a eso escucha y ha podido volver a recuperar sus vidas, decir que eso es fraude al Fisco, la verdad es que es bastante dudoso”.

Según Jadue “la Fiscalía ha tenido que reconocer que no hay ninguna evidencia que muestre” dinero “desviado hacia los bolsillos de este alcalde”.

“Se terminó el tiempo de llorar”

En su presentación no solo habló sobre el caso judicial en su contra, sino que también dio un discurso político en el cual deslizó críticas al actual gobierno y también a los partidos oficialistas.

“Hay muchos que creen y siguen planteando que la unidad social y política más amplia es la que nos puede llevar a parar a la derecha. Yo creo que la unidad más importante solo es la unidad con el pueblo de Chile y esa unidad es la única batalla que solo puede dar la izquierda real”, afirmó el alcalde.

Luego continuó: “Y esa batalla es una batalla que está inconclusa porque nosotros a veces en vez de estar disputando el sentido común, nos pasamos todo el día metidos en las redes y somos revolucionarios en las redes sociales y no estamos disputando el sentido común en la base social, organizando a la gente que está esperando una alternativa de izquierda contestataria a este modelo y que no termine diciendo de manera casi ingenua hay que dejar que las instituciones funcionen, como si se hubieran olvidado que las instituciones funcionan para asegurar la desigual repartición de la torta entre la clase dominante y la clase dominada. Así funcionan las instituciones. Las instituciones funcionan para encarcelar a los pobres y a los enemigos. Las instituciones sirven para dejar libres a los millonarios y a los que efectivamente se sirven del Estado”.

En ese marco también dijo que “la ultraderecha avanza cuando la izquierda real no hace su trabajo. La ultraderecha avanza cuando la izquierda se desune”. Por eso fue que hizo un llamado a todos los presentes: “Debemos construir una alternativa popular que de verdad se proponga transformar Chile y que no se dedique a negociar con la derecha para que los dejen terminar el periodo”.

Haciendo referencias a su libro, instó a sus adherentes a que sean más activos políticamente, incluso para seguir pidiendo una nueva Constitución, pese a los dos fracasos constitucionales y el compromiso del oficialismo de no reabrir este tema en el corto plazo.

“Vamos a tener que levantarnos de nuevo hasta tener una nueva Constitución que convierta en realidad la dignidad y los derechos sociales. A mí me da vergüenza escuchar hoy día que hay algunos partidos políticos preocupados de modificar el sistema político de nuestro país. No han sido capaces de resolver en el Congreso ninguno de los problemas que detonaron el 18 de octubre, pero quieren resolver los problemas de los partidos políticos, de la gobernanza. No han resuelto ninguna sola demanda del pueblo de Chile, pero quieren resolver los problemas de los políticos”, exclamó.

Luego continuó con su crítica: “Hay algunos que están pensando volver al binominal, para que sea más fácil gobernar, para que tengamos menos diversidad en el Parlamento, para que haya menos representatividad y quieren seguir facilitando la tarea de quienes se sirven del Estado. Da vergüenza y hay que rechazarlo”.

Al final, mirando a su audiencia presente, realizó su último llamado. “Compañeros y compañeras, se terminó el tiempo de llorar. Llegó el tiempo de ponernos de pie y volver a construir una alternativa popular que supere al capitalismo”, dijo mientras se llenaba de aplausos.

La mañana del domingo, en entrevista con la Radio Nuevo Mundo, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, advirtió que “dependiendo del desenlace (de la formalización), puede tener una incidencia muy grande en la calidad de la convivencia política en el país”.

Javier Salvo/Aton Chile

En esa misma instancia, agregó que “me preocupa mucho porque no se trata de investigar, formalizar sobre la base de un delito, como ha pasado con el alcalde de San Ramón, de Vitacura. No, aquí es de la gestión municipal, el ejercicio de la gestión, socializado desde Recoleta con otros municipios, porque el tema no está radicado en la gestión en Recoleta”.