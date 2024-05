Lady Gaga sorprende con un vestido hecho con piezas de auto

Hace unos días, Stefani Germanotta asistió a la premiere de una película documental. Seguramente a muchos ese nombre no les es familiar, pero si les decimos que se trata de Lady Gaga el misterio la cosa cambia.

La cita era en el estreno de Chromatica Ball en NYA de Hollywood, su nueva película documental de la última gira que realizó y que se puede ver en MAX (ex HBO).

Pero en un sitio con noticias de automóviles, la presencia de Lady Gaga debe tener otra razón, además del tema musical. En este caso, es por el atuendo con que arribo a la cita la artista de 35 años.

Lady Gaga cumplió con lo que muchos pilotos dicen cuando están conociendo un auto. Los corredores hablan de “ponerse el auto” para explicar el proceso de saber cómo reacciona, cómo entrega la potencia, cuáles son las fortalezas, etc. Pero lo de la neoyorquina fue más literal, puesto que llegó con un auto… o con las piezas de un auto de vestido.

Para los que conocen su trayectoria, sabrán que la vanguardia y la innovación son aspectos fundamentales en la carrera de la artista, por lo mismo, no extrañó que en la alfombra roja de su propio filme apareciera con un vestido que rompiera los moldes, aunque pocas veces ha sido tan extravagante.

Lady Gaga llegó a la premiere con un vestido blanco, obra de Cristian Huyngens, artista y diseñador argentino radicado en Alemania y fundador de la marca SELVA, el cual estaba adornado con piezas de autos. Sí, como lo leen, un vestido diseñado con piezas de vehículos, incluyendo un parachoques que estaba ajustado en forma de V sobre el cuello.

Según algunos medios, el parachoques reproducía la parte delantera de un Mercedes-Benz Clase E de 2014, pero modificado para adaptarse a la artista.

Respecto de su vestido, cuando fue consultado por las características, Lady Gaga comentó que “en la alfombra roja les dije que era una parte de un auto. Me preguntaron cuál y dije que no lo sé, no soy mecánica”.

Aunque no sea mecánica, Lady Gaga sí es una amante de los autos, de hecho, su colección personal incluye desde un Shelby Mustang de 1967 a un Lamborghini Huracán Spyder y una Ford F-150 Lightning.