Keanu Reeves entra a la F1 con una serie sobre el equipo Brawn GP

La Fórmula 1 es una verdadera mina de oro. Desde el auge de “Drive to Survive”, la máxima prueba del motorsport ha experimentado un crecimiento exponencial en cuanto a espectadores y seguidores. Hoy no solo grandes fanáticos de los autos, aquellos que no se controlan con el rugir de los motores, se preocupan de las carreras, sino que existe un grupo alto de seguidores que se mantiene interesado en lo que ocurre con lo que rodea al Gran Circo.

Por eso no extrañó que nuevas temporadas de la serie de Netflix se confirmaran. O que aparecieran nuevos proyectos, como la película de Brad Pitt que gira en torno a la F1 y que tiene a Lewis Hamilton como asesor.

Ahora es otra historia la que saltará a la pantalla. Se trata de lo que ocurrió en 2009, la 60ª temporada de la F1, cuando se impuso en el Campeonato de Constructores el equipo Brawn GP.

La nueva serie de televisión se llamará es Brawn: The Impossible Formula 1 Story (La historia imposible de la Fórmula 1) y en cuatro capítulos liderados por el actor Keanu Reeves se contará el paso que hizo el equipo para hacerse del título.

La historia irá desde comienzos de 2009, cuando Honda buscaba vender su equipo de F1. Aunque hubo varios interesados, no se concretaba la venta y el campeonato estaba por empezar.

Para salvar la situación, Ross Brawn, quien había sido director técnico de Ferrari, comunicó que compraría la escudería Honda Racing F1 Team en un precio simbólico de una libra esterlina. La idea era mantener los 700 puestos de trabajo y mantenerse en la categoría máxima del automovilismo. Fue el comienzo de una historia que llegaría inesperadamente al éxito y que le permitiría vender el equipo al otro año en 100 millones de dólares.

La producción de la serie documental estará a cargo de North One, además es desarrollada y producida por Simon Hammerson y dirigida por Daryl Goodrich, ganador del premio al Mejor Documental Deportivo en 2022. Reeves será el anfitrión, pero también es productor ejecutivo junto con Sean Doyle y Neil Duncanson.

“Queremos contar esa increíble historia porque hay mucho de qué hablar. El hombre consolidó un imperio en tan poco tiempo, es increíble. De por sí la Fórmula 1 siempre es extraordinaria, pero en ese año con Brawn ocurrió algo realmente especial”, dijo Reeves en una entrevista con Sky Sports.

El papel del protagonista de Matriz como anfitrión entrevistará a los pilotos de esta temporada, Jenson Button y Rubens Barrichello, además de Ross Brawn.

“Pasamos el año pasado haciendo este programa que tiene acceso exclusivo a nombres de primer nivel con el mejor talento creativo del negocio, así que no puedo esperar a que el público descubra historias que tal vez no esperen ver en Disney+”, señaló el director Doyle sobre el nuevo trabajo que seguramente será muy apetecido por los fanáticos.

El estreno de Brawn: The Impossible Formula 1 Story se espera para los próximos meses y en nuestro país se verá a través de la plataforma de Disney+.