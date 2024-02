Hace unos días se estrenó la película “Bob Marley, la Leyenda”. El filme dirigido por Reinaldo Marcus Green (King Richards) es protagonizado por Ben Kingsley-Adir, actor británico que no logró encantar a los especialistas con su trabajo, es más, recibió fuertes críticas tal como la propia película.

Pero la calidad del filme inspirado en el emblema del reggae se lo dejaremos a otras secciones. Acá, lo que nos llamó la atención cuando la fuimos a ver, era el BMW en el que se desplazaba por su natal Jamaica antes de su salida a Londres debido a un atentado que recibió y que casi le cuesta la vida.

Ver a Bob Marley en un modelo de la marca alemana, considerando que se trata de una firma de lujo, podía contraponerse con lo que promueve el rastafarismo al cual pertenecía el cantante. Sin embargo, la leyenda cuenta que hay una historia mucho más extraña tras la elección del auto.

¿Por qué Bob Marley prefería la marca de autos BMW?

Según cuentan los conocedores de la vida de Bob Marley, el artista creció en una familia de muy escasos recursos. Nunca fue una persona de dinero, aunque tampoco era un objetivo en su vida, como sí lo era dar a conocer su música y el mensaje de amor y unidad, algo muy condicionado por lo que se vivía en la convulsionada Jamaica de los años 70.

Por eso los autos no eran parte relevante en su vida, algo que se puede sacar de uno de sus singles más reconocibles, “No Woman, No Cry”, donde habla sobre esos días en los que no tenía mucho dinero: “Mis pies son mi único carruaje, así que tengo que seguir adelante”, cantó en ese verdadero himno del reggae.

De todas maneras, Marley sabía de la importancia de poder desplazarse de manera autosuficiente para poder ir de un lugar a otro. Ahí entra BMW.

Según comentó el propio Marley en una entrevista publicada en el Volumen 15 de Road & Track, cuando le consultaron por la razón de manejar un modelo de la casa bávara, dijo que “tengo un BMW. Pero sólo porque representa a Bob Marley y los Wailers, y no porque necesite un auto caro”. La explicación correspondía a B por Bob; M por Marley y W de Wailers, el nombre de la banda y era casi que hubiese sido una marca pensada para él y sus músicos.

El primer BMW que tuvo Bob Marley fue un 1602 rojo. En la crónica de la revista se señala que ese auto que originalmente se llamó 1600-2 por su motor de 1600 cc y dos puertas, a pesar de lo llamativo que era para los años 60 en la localidad de Trench Town, un peligroso barrio de Kingston, jamás lo robaron a pesar de que lo dejara con las ventanas abajo. Todos sabían que pertenecía a Marley.

Luego vino el paso a su vehículo más reconocido y el que se ve bastante en el filme. Se trataba de un BMW E2500, más conocido como Bavaria. Aquel modelo fue el predecesor del Serie 5.

Versiones de prensa indican que se lo compró a otro cantante de reggae en Jamaica. Es el que tuvo más tiempo y lo escogió por tener cuatro puertas. Para esos años ya necesitaba más espacio, considerando que tenía varios hijos (llegó a tener 11 hijos).

El BMW Bavaria se movía por un motor de seis cilindros en línea de 2.5 litros que desarrolla 150 hp. Fue diseñado por el Barón Alexander von Falkenhausen y se construyó entre 1968 y 1977.

Pero no sólo BMW estuvieron en la vida del cantante. En algunas imágenes se le puede ver manejando una Combi amarilla. También tuvo un Land Rover Serie III del 77.

Ese todoterreno estaba en la casa museo de Marley en Jamaica, pero la marca británica cuando cumplió 70 se lo compró a la familia y lo restauró, tal como se puede ver en el siguiente video: