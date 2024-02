“¡Para hacer esto necesitarías cinco años!”: quién es Kingsley Ben-Adir, el actor que da vida a Bob Marley en el cine

Kingsley Ben-Adir no se consideraba ni un gran cantante ni tampoco un bailarín prodigioso. También es notablemente más alto que Bob Marley y suele mantener su cabello extremadamente corto. Nació en el norte de Londres en 1986 y ha interpretado a Barack Obama en la televisión (The Comey Rule), a Malcolm X en el cine (Una noche en Miami) y a la expareja de Zoë Kravitz en la única temporada que tuvo la serie basada en Alta fidelidad (2020).

Cuando los realizadores de Bob Marley: La leyenda se abrieron a tener como protagonista a un actor no jamaicano y sin mayor similitud física con el rey del reggae, el nombre de Ben-Adir surgió como serio candidato. Sin embargo, él en un principio se negó a involucrarse en el proyecto. “Yo estaba completamente convencido de que no tenía sentido hacer una audición para esto”, admitió a Entertainment Weekly.

Foto: Chiabella James/Paramount Pictures

Pero, luego de que la posibilidad volviera a sus manos, la reconsideró y aceptó intentarlo. Sin demasiado tiempo para prepararse, se concentró en el estudio de un momento en particular de la carrera del personaje real: un vibrante show que Marley brindó en el Rainbow Theatre de Londres en 1977.

“Kingsley aportó una profundidad emocional que nadie más aportó durante las audiciones, y un magnetismo”, detalló Ziggy Marley, el hijo del músico, quien se desempeña como productor ejecutivo del filme junto a Cedella Marley, hija del artista, y Rita Marley, su esposa (interpretada en el largometraje por Lashana Lynch).

La película dirigida por Reinaldo Marcus Green –que lleva más de 23 mil espectadores en sus primeros seis días en los cines chilenos– se concentra en un período específico e intenso: entre diciembre de 1976, cuando fue víctima de un intento de asesinato en Jamaica, y abril de 1978, cuando protagonizó su histórica actuación en el concierto One Love Peace en Kingston. Entremedio, el relato profundiza en las grabaciones de su noveno álbum de estudio, Exodus (1977).

El acercamiento de Ben-Adir fue más amplio que ese lapso de tiempo e implicó revisar más de 50 entrevistas poco difundidas de él y conocer tanto a la familia del músico como a sus antiguos colaboradores. Algunos de sus viejos amigos se negaron a conversar con él y a otros les costó superar sus aprensiones.

Foto: Chiabella James/Paramount Pictures

“Yo les decía: ‘Si yo fuera ustedes, sentiría lo mismo. Pero quiero hacer lo mejor que pueda para representar esto adecuadamente’. Les dije: ‘Escuchen, he crecido con jamaiquinos, créanme, no me lo estoy tomando a la ligera. He aceptado hacerlo, así que lo haré lo mejor que pueda’”, explicó a The Guardian.

Gran parte de su preparación para Bob Marley: La leyenda la realizó mientras filmaba Barbie, de Greta Gerwig, donde encarna a uno de los Ken de la historia. Allí, en los estudios Leavesden en Londres, montó su propio centro de operaciones para trabajar durante los descansos y avanzar en su progresiva inmersión en el personaje, lo que incluyó su primer acercamiento al patois, un idioma hablado en una zona de Jamaica.

El tiempo fue menor al que hubiera deseado; más acotado que el que por ejemplo tuvieron Austin Butler y Rami Malek para dar vida a Elvis Presley y Freddie Mercury, respectivamente. “Yo pensé: ‘¿Nueve meses? ¡Necesitas cinco años!’”, contó.

Comprometido con la tarea, tomó clases de guitarra y de canto a pesar de que le advirtieron que no se preocupara porque ese aspecto del filme se podía resolver a través del doblaje. Finalmente, su empeño llevó a que los realizadores tomaran un camino intermedio: en la cinta se escucha una mezcla de las grabaciones originales con la interpretación de Ben-Adir. “No necesariamente lo hice bien durante todo el tiempo. Le destrocé los oídos a mucha gente durante muchos días”, confesó recientemente.

Foto: Chiabella James/Paramount Pictures

Aunque las críticas no han sido favorables con la película, su trabajo ha sido foco de elogios. “El actor captura el tono mesiánico de Marley, su forma juguetona de mantener en privado su verdadera agenda”, indicó Variety, junto con asegurar que durante las escenas de conciertos “es una figura fascinante: una estrella pop total, aunque más que otras estrellas pop te da la sensación de que está canalizando un espíritu más grande que él mismo”.

El periódico Los Angeles Times lamentó que la película no estuviera a la altura del desempeño de su protagonista. “En el centro hay una actuación valiente de Kingsley Ben-Adir (…) Captura la voz de Marley y su físico salvaje, y (Reinaldo Marcus) Green mantiene inteligentemente la cámara enfocada en su rostro durante las presentaciones en vivo, que son paralizantes”.