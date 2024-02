Con varios clásicos llega banda sonora de la película de Bob Marley

Bob Marley and the Wailers One Love: Original Motion Picture Soundtrack comprende 17 de las grabaciones más conocidas del fallecido estrella del reggae, que aparecerán en la película biográfica dirigida por Reinaldo Marcus Green. La película se estrena en los cines de todo el país el 14 de febrero.

La música de la banda sonora de Bob Marley: One Love proviene de varios de los álbumes de Island que lanzaron a Marley al estrellato: Catch a Fire (1973), Burnin’ (1973), Rastaman Vibration (1976), Exodus (1977), Kaya ( 1978) y Levantamiento (1980).

Varias de las canciones aparecen de forma destacada en la compilación de éxitos multiplatino de 1984 Legend. Reconocido como el álbum de reggae más vendido de todos los tiempos, ha pasado más de 800 semanas en la lista de álbumes Billboard 200 y recientemente superó las ventas de 18 millones de copias en los EE. UU.

La banda sonora de Bob Marley: One Love ya está disponible en Dolby Atmos®, mezclada por Nick Rives, quien también mezcló los álbumes Legend, Exodus, Catch A Fire y Burnin’ en Dolby Atmos en colaboración con los herederos de Marley. Con Dolby Atmos, los fanáticos experimentarán cada detalle de sus clásicos favoritos de Marley a medida que se revelan con una profundidad y claridad increíbles.

Producida por Paramount Pictures en colaboración con la familia Marley, Bob Marley: One Love está protagonizada por Kingsley Ben-Adir (One Night in Miami, Barbie, Peaky Blinders) como Marley, Lashana Lynch (Doctor Strange in the Multiverse of Madness, No Time to Die ) como su esposa Rita, y James Norton (Mujercitas, Sr. Jones) como el fundador de Island Records, Chris Blackwell.

Bob Marley: One Love explora la vida y el legado del magnético de la estrella más grande del Reggae, cuyas grabaciones en Island de los años 70 establecieron tanto al músico como al reggae jamaicano en el escenario internacional. Centrándose en un período crucial y tumultuoso de su vida, la película abarca el intento de asesinato de diciembre de 1976 en su casa de Kingston, en medio de un período de intensa violencia política en Jamaica que dejó a Marley, su esposa y su manager heridos; su impresionante aparición en el concierto gratuito Smile Jamaica dos días después del ataque; su estancia en Inglaterra, donde grabó su exitoso álbum Exodus; y su dramático regreso a los escenarios en Jamaica en el concierto One Love Peace de abril de 1978.

En la pantalla grande por primera vez, descubre la poderosa historia de Bob sobre cómo superar la adversidad y el viaje detrás de su música revolucionaria. “La música de Bob está llena de conciencia y mensajes de unidad y amor”. Ziggy Marley reflexiona: “Sus palabras y cómo vivió su vida siempre han inspirado a las personas a ser mejores. Estamos orgullosos de compartir la historia de mi padre con esta película y continuar difundiendo sus mensajes con su música”.

El 14 de febrero, Tuff Gong/Island Records lanzará Bob Marley: One Love (Música inspirada en la película), un EP de siete canciones con grabaciones nuevas de las composiciones de Marley de Daniel Caesar, Kacey Musgraves, Wizkid, Leon Bridges y Jessie Reyes. , Bloody Civilian y el nieto de Marley, Skip Marley.