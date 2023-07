Brad Pitt adelanta detalles de la película de F1 tras grabar en Silverstone

El pasado fin de semana no solo fue un éxito para Max Verstappen en el Gran Premio de Gran Bretaña. Además de Lando Norris, que sumó su primer podio del año, desde Hollywood también quedaron felices, puesto que Brad Pitt pudo grabar escenas para la película que está filmando, producción en la que Lewis Hamilton es uno de los principales asesores.

El día previo a la carrera fue el momento en que se pudo grabar sobre la pista de Silverstone. Con un ambiente de carrera real, con público en las tribunas, Brad Pitt saltó a la pista a darle vida a su personaje al mando del monoplaza APXG, auto basado en un F2 pero con apariencia de Fórmula 1 modificado por Mercedes.

REUTERS/Christian Bruna

Eso sí, el actor comentó que experimentó algunos problemas durante el rodaje, tal como comentó en una entrevista a Martin Brundle para Sky Sports F1.

“Tengo que decir que ahora mismo estoy un poco mareado”, dijo Pitt, agregando que “es genial estar aquí. Nos estamos riendo mucho, mucho. Es el mejor momento de mi vida”.

“El ambiente es increíble, ya lo sabes, pero sólo para llegar a ser parte de ello de esta manera, y llegar a contar nuestra historia, y todo el mundo nos ha tratado muy bien. Todos los equipos nos han abierto sus puertas, la FIA, Mohammad [Ben Sulayem] ha sido de gran ayuda. Y en la F1, Stefano [Domenicali], todo el mundo se ha mostrado realmente increíble de que podamos hacerlo. Y va a ser muy bueno”, indicó la estrella del séptimo arte.

REUTERS/Andrew Boyers

Respecto de la película, Pitt comentó sobre su personaje que “Yo sería un tipo que corrió en los noventa. De hecho, ¡habría estado en la pista con ustedes en algún momento!

Acerca de algunos detalles de la trama, el actor adelantó que “seré un piloto que corre en los años 90, él tiene un accidente horrible, coge miedo, desaparece y empieza a competir en otras disciplinas. Pero su amigo, interpretado por Javier Bardem, es dueño de un equipo que es el último de la parrilla, están siempre 21º o 22º, nunca han sumado un punto. Ahora tienen un joven talento, interpretado por Damson Idris, y me llama a mí para ayudarle”

REUTERS/Andrew Boyers

“Te diré lo que tiene de asombroso. Verás las cámaras montadas por todo el auto. Las tomas, nunca vistas con esa velocidad, nunca se han podido reflejar las fuerzas G como esto. Es muy, muy emocionante”, dijo Pitt.

El día de carrera de Brad Pitt

Brad Pitt reconoció que no tenía experiencia previa corriendo autos, por lo mismo, su programa de entrenamiento resultó fundamental. Lo que sí indicó que es le ayudó su pasión por las motos. “Más motocicletas, pasé los últimos 20 años en pista. Eso ayudó mucho”.

En cuanto a lo que experimentó en la pista, dijo con sinceridad que “ha sido muy humillante, no sé ni si se puede llamar a eso una vuelta, yo lo llamo mejor una vuelta de calentamiento. He tenido algunas excursiones que no han sido intencionadas al césped”, bromeó el actor sobre sus vueltas en Silverstone.

REUTERS/Molly Darlington

Ahora, actuar en un estudio, frente a las personas que son parte de la grabación, es una cosa, pero una muy distinta hacerlo con miles de personas en las tribunas. Pero Pitt comentó que no estaba nervioso.

“No, realmente no lo estaba. O sea, los muchachos realmente me prepararon bien. En las rectas tienes un poco de tiempo para mirar alrededor, pero estoy muy, muy concentrado en las líneas y en lo que estamos tratando de crear en estos momentos”.

Sobre ese punto, el actor comentó que lo más importante es que la película se vea realista.

“Tenemos el equipo de Trevor Carlin. Y han sido sensacionales, manteniéndonos seguros y entrenándonos y realmente operando el espectáculo, como si fuera real. Debería ser lo más auténtico posible”.

REUTERS/Andrew Boyers

También hubo palabras para Lewis Hamilton, quien ha sido uno de los grandes apoyos en la construcción de la historia y los personajes.

“Lewis, que es productor, está intentando que respetemos mucho el deporte como es y tengo que decir que no tenía ni idea de cómo era ser piloto, ahora les tengo mucho respecto. Tengo mucho respeto a todos en todas las categorías”, cerró el actor, quien vivió un día impresionante en uno de los circuitos de mayor tradición.