Brad Pitt competirá contra Lewis Hamilton en el Gran Premio de Silverstone

Brad Pitt estará en la pista del Gran Premio de Silverstone. El actor recibió la autorización de la F1 tomar parte en la fecha que se disputará en Gran Bretaña y según adelantó el diario The Sun, al actor se le verá compitiendo contra Lewis Hamilton.

La idea de la productore es que Brad Pitt se enfrente al británico en una vuelta, al mando de un monoplaza que construyó Mercedes, lo que servirá para escenificar a un piloto veterano que regresa del retiro para aconsejar a una joven promesa del automovilismo.

“Ver a Brad Pitt liderar la pista en el Gran Premio de Gran Bretaña será un momento increíble y surrealista para los televidentes y fanáticos en Silverstone este julio”, se indicó en The Sun.

Respecto de la participación de Brad Pitt y del equipo de rodaje durante una fecha del mundial, el CEO de la F1, Stefano Domenicali, se mostró entusiasmado.

Según el ejecutivo, la organización del campeonato “necesita controlar” la producción para que no altere excesivamente el orden en los grandes premios, ya que cree que será “una película bastante invasiva en términos de producción”.

Sobre este punto, en el sitio motorsoport Domenicali señaló que el interés de Hollywood “es otra forma de mostrar lo que queremos hacer, algo diferente. Cuando empezamos la colaboración con Netflix, la comunidad de la F1 dijo ¿qué está pasando? Este no es nuestro sitio. Y ahora entendemos el poder que tiene”.

“Luego añadimos una presencia muy fuerte en las redes sociales, asegurándonos de que todos nuestros pilotos y equipos son muy activos en la promoción del deporte. Y la película es otra herramienta. Vamos a empezar el rodaje en Silverstone muy pronto, y verás que será la primera película en la que, básicamente, estarán dentro del fin de semana de carreras”, indicó el mandamás de la F1.

En el mismo sentido, el consejero delegado de Liberty Media, Greg Maffei, dijo que la F1 no puede depender de la serie de Netflix Drive to Survive como herramienta de promoción a largo plazo, y que la película es un paso más para dar a conocer este deporte.

“Los Simpson han durado 20 años, pero no hay muchas series que duren tanto. Drive to Survive es maravilloso. Pero no podemos confiar en que sea nuestro único vehículo de promoción para siempre. Hay que mantener la frescura, cambiar el juego. Y esa es una de las cosas que me gustaría pensar que hemos hecho con la entrada del equipo en la F1″.

Cabe señalar que el largometraje se estrenará en 2024. El equipo está encabezado por el director Joseph Kosinski y en producción destacan los experimentados Jerry Bruckheimer y el guionista Ehren Kruger, mientras Hamilton ha actuado como asesor para entregar el mayor realismo posible.