Experiencia E dio inicio a su segunda versión. La mayor feria de electromovilidad de Chile que se realizará entre el 12 y 15 de octubre en Espacio Riesco tuvo su jornada de inauguración con una interesante apuesta expuesta por el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, quien adelanto un proyecto de ley que esperan presentar en un futuro cercano.

El jefe de la cartera de Transportes comentó en su discurso que Chile debe avanzar con fuerza hacia la electromovilidad, más aún si se considera que en 2035 se dejarán de vender vehículos con motor a combustión y que en 2040 el objetivo es tener un transporte público completamente eléctrico a nivel nacional.

Sin embargo, al analizar la situación que ocurre con los autos eléctricos, el ministro precisó que todavía las ventas son escasas, bordeando el 0,6% de las ventas totales. En contraparte, Muñoz comentó que había conversado con una persona de China, quien le hizo saber que en ese país las ventas de autos eléctricos ya superan el 30% y que para los próximos años confían en llegar al 90%.

Ministro de Transportes adelanta proyecto para convertir en autos eléctricos vehículos con motor a combustión. En la imagen, Juan Carlos Muñoz, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones

Como se ve, las cifras de Chile están a una distancia sideral, por lo mismo, se deben ejecutar acciones que fomenten la electromovilidad. Y para eso, adelantó que se encuentra trabajando en un proyecto de ley que permita reconvertir en autos eléctricos los actuales vehículos que utilizan motores de combustión interna.

Al ser consultado por el tema, el ministro Muñoz precisó que “en Chile tenemos ya algunas empresas, una al menos, que lo que hacen es renovar o transformar vehículos de combustión interna a vehículos eléctricos. Lo están haciendo con algunos buses y esos buses están operando en la industria de la minería, por ejemplo, con muy buenos resultados y vemos que puede ser una forma interesante de motivar la renovación del parque hacia la electromovilidad como una forma más y es lo que quisiéramos entrar pronto al Congreso”.

Ministro de Transportes adelanta proyecto para convertir en autos eléctricos vehículos con motor a combustión. Juan Carlos Muñoz, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones en la inauguración de Experiencia E

Sobre los resultados que ya tiene la empresa a la que hace mención, Muñoz comentó que “hay una empresa que funciona en Chile, pero esos vehículos no pueden circular por las vías públicas, porque no está autorizado y creemos que es como curioso tener vehículos que están autorizados para funcionar por vías privadas y no por vías públicas y creemos que hay una oportunidad importante ahí para contribuir a la electromovilidad”.

En cuanto a los plazos para presentar el proyecto de ley, el ministro precisó que “todavía estamos trabajando y cuando tenga novedades las voy a informar”.