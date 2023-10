Maco Tattersall apuesta por los camiones eléctricos de la marca Dongfeng

Experiencia no sólo se convirtió en una vitrina para mostrar nuevos autos eléctricos, también fue una plataforma para que las personas pudiesen conocer desde buses recargables a camiones y furgones cero emisiones. En este último segmento las principales novedades corrieron por cuenta de Maco Tattersall, empresa que presentó los nuevos modelos eléctricos de Dongfeng: los EM 26, EV200 y EV18.

Entre los furgones eléctricos se develó el Dongfeng EM 26, una solución eficiente y limpia para el trabajo de miles de pymes que día a día requieren optimizar sus costos. Ofrece una autonomía de 220 kilómetros y una capacidad de carga útil de hasta 1.110 kilogramos, con un espacio de carga de 5,6 m3, llegando a recargarse al 100% en modalidad de carga rápida, en 1 hora y 20 minutos. Su precio es de $23.900.000, incluyendo un bono de la marca de $1.000.000.

En camiones se presentaron los DF EV200 y DF EV18. El primero posee una carga útil de una tonelada, con un espacio de carga de 15.3 m3, siendo un modelo ideal para el reparto en ciudad o trayectos moderados, gracias a su autonomía de 242 kilómetros, y a su capacidad de cargarse al 100% en modo carga rápida, en tan sólo 1 hora y 50 minutos. El valor de este tracto es de $ 26.900.000.

El DF EV18, en tanto, cuenta con un moderno y vanguardista diseño, una amplia y cómoda cabina, y una destacada capacidad de carga útil de 2.8 toneladas en un espacio de carga de 20.3 m3. Dongfeng EV18 es un vehículo eficiente, funcional y para diversas labores, gracias a su autonomía de 350 kilómetros. Cuenta con cargadores estándar AC tipo 2 y DC CCS2, siendo capaz de ser recargado en un 100%, en sólo una hora por medio del tipo de carga rápida. En este caso, el precio es de $ 37.900.000.

Camiones para puertos y centros de logística

Tattersall Maquinarías se hizo presente en Experiencia E c on modelos de la marca Terberg, de Países Bajos. En este caso, se develaron los tractocamiones eléctricos YT200EV y BC202EV, modelos enfocados 100% para faenas, idealmente en temas portuarios o centros de distribución para pesos considerables en espacios donde camiones de una mayor dimensión no podrían maniobrar.

El Terberg YT200EV, tiene frenado regenerativo para reducir el consumo de energía. El sistema EV tiene menos piezas móviles que un motor diésel, lo que resulta en bajos costos de mantenimiento. El sistema de telemetría Terberg Connect se incluye de serie y proporciona un control remoto del estado y el rendimiento del vehículo. Dentro de sus principales características, destacan su capacidad de batería de hasta 350 KWh, con una capacidad de eje frontal de 11t a 20 km/h y de capacidad de eje trasero de 38t a 20 km/h y con una línea motriz 4x2.

Por el lado de maquinarias, en tanto, también se exhibieron diversos modelos de la marca americana Hyster, con una amplia oferta de Grúas Horquillas, Transpaletas y Apiladores Eléctricos.

Finalmente, también se presentó un adelanto de la nueva línea de vehículos de arriendo 100% eléctricos que ya está ofreciendo en Chile Europcar Tattersall, con un sistema de arriendo de flotas eléctricas a largo plazo para pequeñas, medianas y grandes empresas, con servicio personalizado a lo largo de todo el país, y con distintas opciones para responder a los diferentes requerimientos, pasando por vehículos livianos, ejecutivos y comerciales o de trabajo, con una completa gama de vehículos que se encuentra en constante crecimiento para entregar una extensa variedad de opciones.