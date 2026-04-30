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    Salón de Beijing 2026: Baic presenta su nuevo buque insignia y una camioneta que llegará a Chile

    La marca china presentó el BJ81, un off-road de grandes prestaciones, y su primera camioneta lifestyle, modelo programado para aterrizar en el país durante 2026 o 2027.

     

    Como buena marca china, y de Beijing además, Baic aprovechó la edición 2026 del salón de esa ciudad para desplegar un renovado portafolio, donde sobresalieron el estreno del BJ81 y su primera pickup, modelos que reflejan la evolución de la marca hacia productos más sofisticados, tecnológicos y alineados con las nuevas demandas del mercado.

    El protagonista principal fue el BJ81, un SUV que se posiciona como el nuevo buque insignia de la familia todoterreno. Basado en la herencia del BJ80, este modelo eleva el estándar con una propuesta que combina robustez clásica con mayor refinamiento.

    Su diseño mantiene líneas imponentes y una silueta tradicional off-road, pero suma avances en conectividad, asistencias a la conducción y confort interior, acercándose al segmento premium. Su lanzamiento está previsto para agosto de 2026, consolidándose como la máxima expresión del ADN 4x4 de BAIC.

    En términos técnicos, el BJ81 apunta a ofrecer mejores capacidades fuera de ruta sin sacrificar la experiencia a bordo. La incorporación de sistemas inteligentes permite optimizar el comportamiento en distintos terrenos, mientras que la cabina apuesta por materiales de mayor calidad y un enfoque más tecnológico, en línea con las tendencias actuales.

    En paralelo, la firma china sorprendió con la presentación de su primera camioneta, desarrollada junto a Foton Motor. Este modelo de gran tamaño entra de lleno en el competitivo segmento de las pickups lifestyle, combinando aptitudes laborales con un enfoque recreacional. Su diseño robusto y moderno se complementa con una configuración pensada para la versatilidad, adaptándose tanto al uso diario como a escapadas fuera de la ciudad.

    Uno de los aspectos clave de esta pickup es su motorización: un bloque turbodiésel de 2,4 litros asociado a un sistema microhíbrido (mild hybrid), solución que busca mejorar la eficiencia sin comprometer el desempeño. Este enfoque responde a la creciente demanda por vehículos más eficientes, especialmente en mercados emergentes.

    Además, la marca confirmó que esta camioneta llegará a Chile hacia finales de 2026 o inicios de 2027, posicionándose como un producto estratégico para la región. Su propuesta apunta a competir en un segmento en expansión, donde el diseño, la tecnología y la multifuncionalidad son cada vez más relevantes.

    La exhibición también incluyó al B70, un SUV de enfoque premium que adelanta el salto de la marca hacia modelos electrificados de alta gama, con un lanzamiento previsto para 2027.

    El cierre de la participación del grupo estuvo marcado por las novedades de Arcfox, que continúa consolidando su posicionamiento con modelos como la minivan Wendao V9, además de los sedán S3 y S5, enfocados en conducción inteligente y carga ultrarrápida.

    Esta marca, centrada en los vehículos eléctrico, arribará próximamente a Chile de la mano del Grupo Automotriz Magna.

    Más sobre:NoticiasSalón de Beijing 2026BaicBJ81PickupSuvOff-roadVehículos eléctricosVehículos híbridosElectromovilidad

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