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    Porsche presentará tres exclusivos 911 para acompañar el estreno de Toy Story 5

    La alianza entre las marca alemana, Disney y Pixar contará con modelos inspirados en Woody, Buzz Lightyear y Jessie. La iniciativa tiene un fin benéfico.

     

    La fusión entre automovilismo, cine e imaginación toma nuevamente forma con una colaboración entre Porsche, Disney y Pixar. En el marco del estreno de Toy Story 5, esta alianza da vida a tres exclusivos Porsche 911 personalizados, inspirados en los icónicos personajes Woody, Buzz Lightyear y Jessie.

    Cada uno de estos modelos fue desarrollado bajo el programa Sonderwunsch (“deseo especial”) de la firma alemana, que permite llevar la personalización a un nivel artesanal. Tras salir de la línea de producción en Zuffenhausen, los vehículos fueron intervenidos individualmente para capturar la esencia de cada personaje a través de colores, materiales y detalles de diseño, evitando caer en interpretaciones literales.

    El resultado es una trilogía de deportivos que combina precisión técnica con narrativa visual. Woody se traduce en tonos cálidos y acabados clásicos, Buzz Lightyear en una estética futurista con guiños tecnológicos, mientras que Jessie aporta un carácter vibrante y dinámico. Cada unidad refleja no solo la identidad de los personajes, sino también el ADN de Porsche en términos de rendimiento y exclusividad.

    Más allá de lo estético, la colaboración tiene un trasfondo solidario. Los tres vehículos serán vendidos como un conjunto en una iniciativa benéfica, cuyos fondos se destinarán a organizaciones que apoyan a niños y comunidades vulnerables. Así, el proyecto trasciende lo conceptual para generar un impacto concreto.

    El debut de estos modelos se realizará en la alfombra roja del estreno de la película en Los Ángeles, programado para el 19 de junio, reforzando el vínculo entre dos universos que comparten valores como la creatividad, la innovación y la emoción.

    Más sobre:NoticiasPorsche911Autos deportivosToy StoryBuzz LightyearWoodyJessieDisneyPixar

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