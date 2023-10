¿Cómo es la camioneta eléctrica que cuesta $135 millones en Chile?

La industria automotriz ha visto surgir en los últimos una serie de actores que conviven, apoyan y complementan todo lo relacionado con los vehículos, especialmente en plataformas digitales.

Hace unos meses, se estrenó en Chile autopunto.cl, un proyecto que busca reunir en un marketplace todas las marcas y modelos que se venden en el país, entregando además datos técnicos, gastos como impuesto verde y permiso de circulación, y ofreciendo financiamiento y seguros.

El proyecto creado por Nicholas Parkes y Rodrigo Mir, ejecutivos de dilatada trayectoria en la industria automotriz -quienes trabajaron juntos en SKBergé hace un par de años- también está incursionando en la venta de vehículos, especialmente autos eléctricos que no están en la oferta local.

Es que la electromovilidad es uno de ejes que mueve a los creadores de esta plataforma. “Chile tiene la ventaja del cobre y el litio y se debería potenciar el uso de autos eléctricos, más en una ciudad como Santiago que es una de las más contaminadas”, explica Nicholas Parkes, CEO y fundador de autopunto.cl

Para el ejecutivo, uno de los inconvenientes en el crecimiento de la electromovilidad en el país, al margen de los precios y la infraestructura, va por cómo las marcas son capaces de seducir a los usuarios hacia esta nueva tecnología.

Nicholas Parkes, CEO y fundador de autopunto.cl

“En el mundo de los autos la pasión mueve mucho. No es lo mismo que un refrigerador o una lavadora, acá hay pasión, hay diseño, hay emociones y eso debe atraerse con modelos que en el mundo son muy atractivos y que acá todavía no llegan. Está el caso de los Volkswagen ID.3 o ID.4, el Mustang Mach-E, el Fiat 500e que lo trajo un importador directo, son autos entretenidos, con estilo, que acercarían más a los consumidores, pero que no se ha hecho aún”.

Atendiendo a esa necesidad es que en el nuevo sitio, además de entregar la información de los autos nuevos que se venden en Chile, con el agregado de que suman el costo real que puede tener para una persona tras unos años, se atrevió e importaron vehículos eléctricos que puedan generar pasión.

Así, podemos ver unidades de Tesla y también la Rivian R1T, una camioneta eléctrica que se ha llenado de elogios en Estados Unidos por su dinamismo y confortabilidad y que se puede adquirir en la plataforma por un valor de $135 millones, cifra a la que se le debe agregar poco más de 82 mil pesos por inscripción y 4,7 millones por permiso de circulación. Es la camioneta de mayor precio en Chile.

Los detalles de la Rivian R1T

Rivian es una empresa estadounidense con base operacional en California. Fundada en 2009 por Robert “RJ” Scaringe como una empresa para desarrollar productos y servicios de movilidad sostenible, primero se denominó Mainstream Motors, luego cambió a Avera Automotive hasta pasar a llamarse Rivian en 2011.

En el Salón de Los Ángeles de 2018 da su gran salto, donde se presenta la camioneta R1T y el SUV R1S. Entrarían a producción en 2020 y la camioneta abriría paso a modelos como la F-150 Lightning de Ford y la Silverado EV de Chevrolet.

El modelo que se ofrece en Chile llega a través de una compra por importación directa en Estados Unidos y, según comenta Nicholas Parkes, no se trata de una nueva arista de negocio para ser importadores, sino que es sólo la incorporación de un modelo atractivo, súper exitoso, que puede acercar a las personas a la electromovilidad, pero nuestra idea no es ser representantes de Rivian, como tampoco de Tesla, otra firma de la que también hemos importado modelos”.

En cuanto a configuración, dispone de suspensión delantera de paralelogramo deformable mientras en el eje trasero es multilink con amortiguadores adaptativos y muelles neumáticos.

Rivian adoptó este esquema para que se pueda comportar de excelente forma en off-road, espacio en el que por ahora no brillan los vehículos eléctricos.

Para apoyar ese objetivo, tiene despeje del piso de 360 mm y ángulos de ataque y salida de 34° y 30°, respectivamente, mientras la capacidad de vadeo bordea el metro.

Ahora, si nos vamos a encontrar con piedras en el camino, para proteger las baterías se dispuso de un piso reforzado con fibra de carbono y kevlar.

En cuanto a las capacidades de la R1T Quad Motor AWD de Rivian, la opción más potente que ofrece la marca norteamericana, a continuación los principales aspectos técnicos:

Potencia de 835 Hp

Torque de 1.230 Nm

Tracción 4x4

Batería de 180 kWh

Autonomía de 640 km

Capacidad de carga de 800 kg

En equipamiento, algunos elementos que incorpora la versión a la venta en Chile son:

Asientos delanteros calefaccionados

6 airbags

Cámara de 360°

Control crucero adaptativo

Pantalla táctil de 16′'

Llantas de 20′'

Para quienes deseen conocer este particular modelo, Nicholas Parkes nos adelantó que estará presente en el stand de Enel X en la próxima Experiencia E la feria de electromovilidad que se desarrollará entre el 12 y 15 de octubre en Espacio Riesco y donde MT La Tercera es Media Partner oficial.