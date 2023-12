No es un adiós, sino un hasta luego: el último Chevrolet Camaro sale de producción

El pasado 14 de diciembre se fabricó el último Chevrolet Camaro tal y como lo conocemos hasta ahora. Así se pone fin a una saga que dio comienzo en la década de los 60′ y que ha supuesto con el paso de los años su conversión a mito en el mundo automotriz. ¿El último ejemplar? Un ZL1 1LE con transmisión manual.

“Camaro es un producto apasionante. Ha desarrollado una base de seguidores en todo el mundo y ha atraído gente a los concesionarios Chevrolet durante generaciones. La sexta -y última- generación representó específicamente atletismo y compostura, irradiando confianza en la carretera y dominio en la pista”, comentó un portavoz de Chevrolet.

El fin de la producción del Chevrolet Camaro no nos toma por sorpresa, pues la marca confirmó su decisión a principios de este año, por lo que decidió despedirlo con honores al lanzar una edición especial que incluía 350 unidades del ZL1 con pintura negra mate y una insignia específica en el volante.

La despedida de la denominación Camaro, sin embargo, no existe como tal. General Motors asegura que la volverá a utilizar para que no caiga en el olvido. Lo que todavía no está muy claro es si llegará en el futuro una propuesta híbrida o 100% eléctrica, pero en ningún caso puramente de combustión.

También hay rumores de que Camaro podría convertirse en una submarca de Chevrolet y miedos entre los amantes del modelo a que pierda todo aquello por lo que se hizo tan popular.