Pierre Gasly: “Tu primera victoria en F1 es algo con lo que sueñas desde niño”

El próximo domingo se disputará en Portimao, Portugal, una nueva fecha de la Fórmula 1. Por estos días, los rumores en cuanto a cambios de equipo son varios. Romain Grosjean y Kevin Magnussen ya anunciaron que no seguirán en el equipo Haas; Checo Pérez y Nico Hulkenberg siguen a la espera de Red Bull, mientras Pierre Gasly, el piloto del Alpha Tauri que este año se impuso en el Gran Premio de Monza, es candidato para moverse de butaca por su buen rendimiento, aunque él reconoce que está de maravillas en el equipo italiano, donde recuperó su mejor forma tras la salida del equipo Red Bull el año pasado, aunque en la antesala del Gran Premio de Portugal no lo ha pasado bien, su monoplaza se incendió en la clasificación y ha debido salir de su monoplaza por seguridad.

Para conocer su visión acerca de lo que pasa en la F1, desde MT Motores nos contactamos con el francés para recordar esa jornada mágica en Italia y conocer su visión de la F1.

¿Cómo fue ese día en Monza?

Definitivamente, se debe contar como el mejor día de mi vida. En Monza me convertí en uno de los dos pilotos que consiguieron una victoria en la historia del equipo Alpha Tauri (el otro fue Sebastien Vettel en 2008, pero el equipo bajo el nombre Toro Rosso) y haberlo hecho en Italia, en su Gran Premio, lo hace aún más especial. Estaba muy feliz por todos en el equipo y, por supuesto, también por mí mismo, después de unos meses difíciles en mi carrera. Tu primera victoria en F1 es algo con lo que sueñas desde niño, así que nunca olvidarás este momento.

¿Qué pensabas cuándo terminó la carrera?

¡Hubo tantas emociones y se sintió increíble! Nunca olvidaré este momento de mi vida, así que tuve que disfrutarlo tanto como pudiera... ¡No es algo que pase todos los días! Solo quería quedarme allí y repasar todos los pensamientos que cruzaban por mi mente, todos los sacrificios que yo y las personas que me rodean hemos tenido que hacer para que yo tenga este momento preciso. Los altibajos de los últimos 18 meses han sido una locura para mí. Ha sido una gran montaña rusa, pero estaba parado en el escalón superior pensando ‘¡guau, ha sido un viaje increíble!’. Fue simplemente mágico.

Sabemos que llegar a la F1 es muy complicado, y más sin tener un gran respaldo económico, como fue tu caso, ¿cómo lo hiciste?

No ha sido un camino fácil hacia la F1 para mí, pero siempre supe lo que quería de mi vida, dónde quería estar y que siempre haría todo lo posible para llegar allí. Esa es mi mentalidad. Creo que es justo decir que el éxito nunca viene sin errores, pero eso no me asusta. Yo siempre he tenido mis contratiempos, tanto personal como profesionalmente, pero logré salir más fuerte de eso y no soy alguien que se rinda, y creo que por eso estoy donde estoy hoy.

¿Crees que se puede mejorar la competitividad en la F1?

Nosotros somos un equipo pequeño y no tenemos el presupuesto que tienen los mejores equipos, pero creo que esto cambiará con las nuevas regulaciones establecidas para 2021, así que con suerte veremos más equipos luchando por podios y ganando carreras.

Por último, este año Lewis Hamilton levantó el tema contra el racismo. ¿Cómo ves este asunto?

Creo que es bueno que el deporte haya tomado estas acciones para aumentar la diversidad y conducir a una Fórmula 1 más diversa en el futuro. Creo que es importante que mostremos nuestro apoyo y que sea un paso en la dirección correcta para un futuro mejor.

* La entrevista completa a Pierre Gasly aparecerá en el próximo número de la revista MT MAG. el 25 de octubre