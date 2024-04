Ayrton Senna: una marca que no muere a 30 años de su deceso

Hace más de un año sabíamos que Netflix preparaba una miniserie sobre una de las leyendas del automovilismo. Nos referimos a Ayrton Senna, el cual sería encarnado por el actor también brasileño Gabriel Leone. A través de seis episodios, contaría la vida del piloto, desde su llegada a Reino Unido para competir en la Fórmula Ford, hasta su trágico y prematuro fallecimiento.

Tras ello, hoy volvemos a tener noticias al respecto, luego de que la plataforma de streaming publicara el primer trailer de “Senna”, cuyo estreno está previsto para antes de que finalice 2024. Dicho adelanto se centra en el triunfo del Gran Premio de Interlagos (Brasil) en 1991, cuando el piloto paulista ganó por primera vez en su ciudad natal.

“Senna mostrará por primera vez el camino de triunfos, decepciones, alegrías y penas de Ayrton, revelando su personalidad y sus relaciones personales”, señala la sinopsis oficial.

A 30 años de su partida

El primer trailer de “Senna” se enmarca como la antesala al aniversario de muerte del tricampeón mundial de Fórmula Uno. ¡30 años! han pasado ya, desde aquel 1 de mayo de 1994, cuando el astro brasileño perdió la vida tras sufrir un accidente en el Gran Premio de San Marino, en el circuito de Imola (Italia).

En uno de los fines de semana más tristes de toda la historia de la F1, el legendario Senna se estrelló contra el muro, a una velocidad estimada de 220 kilómetros por hora, al perder el control de su Williams en la curva Tamburello. Con graves heridas en la cabeza -luego de que una varilla de la suspensión atravesara la visera de su casco-, fue trasladado en helicóptero a un hospital en Bolonia, donde se confirmó su deceso a los 34 años de edad.

Tras su muerte, el gobierno de Brasil decretó tres días de luto y un entierro con honores de Estado. Más de un millón de personas participaron en su traslado al cementerio.

Hoy los fanáticos tienen un lugar especial para rendirle homenaje, puesto que una enorme escultura del piloto se inauguró en 2022 al interior del circuito de Interlagos, en la Zona Sur de Sao Paulo. El trabajo fue desarrollado por la sobrina del fallecido piloto, la artista Lallali Senna, a pedido de la madre de Ayrton, Neyde. Tiene una altura de 3,5 metros y un peso de 550 kg.

La leyenda continúa

Ayrton Senna fue triple campeón del mundo (1988, 1990 y 1991), con 41 victorias, 65 ‘poles’ y 80 podios en la categoría reina. De ahí, que su figura despierte hasta el día de hoy una gran admiración, que trasciende más allá del deporte. Tanto así, que su imagen es usada bajo licencia en exclusivos vehículos, relojes, caricaturas y productos de merchandising, generando millones de dólares.

Ejemplos de ello, son:

Una Ducati exclusiva para Brasil, con el sello del ‘Beco’

En 1994, días antes de fallecer, Ayrton Senna visitó en Bolonia a su amigo Claudio Castiglioni, dueño de Ducati. El tricampeón escogió los colores de una edición especial de 300 unidades que llevaría su nombre, aunque -claro- ni Castiglioni ni nadie imaginaban que la 916 Senna llegaría cuando el brasileño ya era leyenda.

El empresario -que había rescatado a Ducati en 1985- replicó el homenaje con ediciones en 1998 y 2001. Todas las ganancias fueron al Instituto Ayrton Senna, la ONG que el brasileño soñó para ayudar a los niños de su país. “A él lo apasionaba Brasil y es natural que, después de cosechar tantos éxitos, pensara en ofrecer a otros las oportunidades que tuvo”, dice Viviane Senna, la hermana del ‘Beco’.

En 2014, a 20 años de la partida del ídolo, Ducati creó la 1199 Panigale S Senna. Solo 161 unidades exclusivas para Brasil, una por cada Gran Premio que Senna disputó en F1. Como las anteriores, la Panigale S Senna no duró más de 24 horas.

Ayrton Senna en caricatura para las nuevas generaciones

Como la Ducati, este monito llamado Senninha nació en 1994. Fue lanzado en abril, semanas antes del accidente. Creado por los dibujantes Ridaut Dias y Rogério Martins, la caricatura lleva los colores de la época dorada del brasileño en McLaren y propaga sus valores. Tiene amigos, como su propio casco verdeamarillo, o el reportero Tala Larga, que sigue a Senninha y que se inspira en Galvão Bueno, quien cubrió la carrera de Senna en Europa.

Ayrton Senna

Senninha ha aparecido en más de 370 productos, desde helicópteros y videojuegos, hasta envases de ketchup.

Un lugar especial en las instalaciones y corazones de Woking

McLaren es la marca que más se liga a la figura de Ayrton Senna. Con los británicos, el ‘Beco’ conquistó sus tres títulos en Fórmula 1, y no por nada Senninha ocupa los colores de la escudería de Woking, pese a irrumpir en pantalla cuando Senna corría para Williams.

En el Salón de Ginebra 2017, la firma inglesa develó el McLaren Senna, que se constituía en el primer auto homenaje al piloto y que -cómo no- contaba con la aprobación del Instituto Ayrton Senna. Mientras la ONG se comprometía a reservar el nombre para la marca, McLaren cedería cada uno de los beneficios económicos obtenidos de la exclusiva denominación ‘Senna’.

Y no es poco dinero, pues McLaren anunció 500 unidades, a un precio de £ 750 mil (unos $ 900 millones).

Al Senna de calle -de motor twin turbo de 4.0 litros, que entrega 789 caballos y que va a los 100 km/h en 2,8 segundos- se le unió recientemente el Senna GTR, una especie de hermano más salvaje, pensado solo para los circuitos. Estira el poder hasta los 814 Hp y es más exclusivo: 75 unidades a razón de £ 1 millón (algo así como $ 1.2 millones).

Ayrton Senna

Otro homenaje de los ingleses vino por encargo de un fanático. El P1 Senna Edition fue una petición a McLaren Special Operations. A 30 años del primer título de Senna, este cliente quería su P1 con los colores del monoplaza MP4/4 de 1988.

“Legendario fenómeno de la Fórmula 1″

Otra alianza imperecedera es la del brasileño con TAG Heuer. “Será para siempre un piloto modélico, decidido a superar sus propios límites, con la línea de meta entre ceja y ceja y capaz de convertir la presión extrema en combustible”. Así reseña a Senna la compañía suiza en su sitio web. Hasta el día de hoy, gran parte de los anuncios tienen al brasileño como protagonista.

Ayrton Senna

No se trata de coincidencias ni mucho menos. La relación entre TAG Heuer y Senna viene desde 1991, año del tercer título. La campaña que ambos estrenaron se llamó Don’t Crack Under Pressure (No cedas bajo presión). La firma suiza resalta que esta característica sigue siendo la encarnación perfecta del estado mental y la inspiración de su colección de exclusivos relojes Ayrton Senna.