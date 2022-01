¿Sabes para qué se utilizan estos plásticos en vehículos pesados o de trabajo?

¿Has visto alguna vez camiones o buses con plásticos fijados a los pernos de las llantas? Probablemente no sepas qué son ni cuál es su utilidad, algo que en las siguientes líneas te explicaremos. Spoiler: evidentemente no son para aportar look ni tienen una función prescindible. Importan, y mucho.

Sin más rodeos, estos plásticos son indicadores de pernos aflojados. En la práctica al soltarse uno de los pernos que fija la rueda a la maza, el hecho queda en evidencia apenas con una inspección visual, porque el plástico estará desalineado con los demás. Así, es fácil que el conductor tome una llave y vuelve a apretar con el torque indicado el respectivo perno suelto.

Estos elementos son muy útiles en vehículos expuestos permanentemente al trabajo más duro, como camiones o vehículos mineros. Los plásticos pueden ser independientes para cada hexágono o pareados con el perno de al lado, pero su finalidad no cambia.

Otro elemento que se utiliza bastante en camiones de largas distancias (dotados de frenos de aire en el tracto y la rampla), es una especie de varilla plástica que sobresale a la llanta. Este simple sistema fue inventado en 1998 y tiene la función de advertir al conductor cuando una rueda queda atascada por el fallo del algún componente de los frenos. Basta con que el chofer mire por los retrovisores para constatar que uno de los indicadores no está girando. Esto puede ahorrarle un gran dolor de cabeza y evita que exponga su propia seguridad, la del vehículo y la de otros usuarios de las carreteras.