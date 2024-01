Epstein: acusan que Bill Clinton presionó a revista para que no cubriera las acusaciones contra el financista

Este jueves se dio a conocer un segundo grupo de documentos judiciales vinculados al fallecido financista Jeffrey Epstein, condenado por tráfico de menores de edad y quien se suicidó en agosto de 2019 en la cárcel.

Los documentos comenzaron a ser liberados el miércoles por orden de un juez federal de Nueva York, en el marco de una demanda civil contra la expareja de Epstein, Ghislaine Maxwell, quien fue sentenciada el año pasado a 20 años de prisión por tráfico sexual y otros cargos por ayudar a Epstein a abusar sexualmente de una adolescente.

El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton, el príncipe Andrés, el físico Stephen Hawking y Michael Jackson, son algunos de los mencionados en los documentos, aunque no todos ellos por estar vinculados a presuntas irregularidades.

En los archivos dados a conocer este jueves, Virginia Giuffre, quien acusa al príncipe Andrés de haber abusado de ella cuando adolescente, afirma además que Bill Clinton presionó a la revista Vanity Fair para que no cubriera las acusaciones sobre Epstein.

Así lo señaló Giuffre en un intercambio de correos electrónicos con un periodista, donde discutía la venta de una foto donde ella aparece junto al príncipe británico.

Según informó este jueves el diario británico The Telegraph, en los correos la mujer señala que Clinton había “entrado en VF (Vanity Fair) y los amenazó con no escribir artículos sobre tráfico sexual sobre su buen amigo JE (Jeffrey Epstein)”.

El medio británico destacó que no hay evidencia que respalde las afirmaciones, las que fueron negadas tajantemente por un representante del antiguo editor de Vanity Fair, Graydon Carter. “Esto categóricamente no sucedió”, señaló el representante a The Telegraph.