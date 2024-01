Liberan archivos judiciales de Epstein: príncipe Andrés, Bill Clinton, Stephen Hawking y Michael Jackson son mencionados

El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton, el príncipe Andrés, el físico Stephen Hawking y Michael Jackson, aparecen mencionados en documentos judiciales que se hicieron públicos esta jornada por orden de un juez federal de Nueva York, y donde se nombra a personajes conocidos y con poder relacionados con el fallecido financista Jeffrey Epstein, condenado por tráfico de menores de edad y quien se suicidó en agosto de 2019 en la cárcel.

La divulgación de los documentos forma parte de una demanda civil contra la expareja de Epstein, Ghislaine Maxwell, quien fue sentenciada el año pasado a 20 años de prisión por tráfico sexual y otros cargos por ayudar a Epstein a abusar sexualmente de una adolescente.

Según informó la cadena BBC, algunos de los nombrados en los documentos están acusados de irregularidades, mientras que otros aparecen en la lista por haber realizado acusaciones en el caso o por ser testigos potenciales.

De acuerdo con la cadena británica, los documentos incluyen declaraciones de Johanna Sjoberg, reclutada por Epstein para dar masajes en 2001, quien afirmó que el príncipe Andrés le tocó un pecho mientras estaba sentado en un sofá dentro del apartamento de Epstein en Manhattan en 2001.

Desde el Palacio de Buckingham han afirmado con anterioridad que tales acusaciones son “categóricamente falsas”.

El expresidente estadounidense Clinton también figura en los documentos judiciales. La BBC intentó contactarlo para obtener comentarios, pero sus representantes se remitieron a una declaración de 2019 donde se señala que Clinton “no sabe nada” sobre los crímenes de Epstein.

Según los archivos, Sjoberg testificó que Epstein le dijo una vez que a Clinton “le gustan las jóvenes”.

Los archivos incluyen el testimonio de Maxwell que confirma que Clinton había viajado a bordo del jet privado de Epstein, pero no sabía cuántas veces.

En una declaración dada por Sjoberg, al ser consultada si había conocido gente famosa cuando estuvo con Epstein, mencionó a Michael Jackson. De acuerdo a su respuesta, coincidieron en la casa que tenía el fallecido magnate financiero en Palm Beach, Florida. Al ser consultada si ella le realizó un masaje al cantante, dijo que “no”.

Otro de los mencionados en los archivos es el fallecido físico Stephen Hawking. En un correo enviado por Epstein a Maxwell, el empresario le pide a la mujer que se contacte con sus cercanos para que confirmen que la versión de que el científico habría participado en una orgía con menores de edad en Islas Vírgenes, era falsa.

Expectación por los archivos

Durante las últimas jornadas, la expectación se apoderó de la élite estadounidense a la espera de la divulgación de los documentos judiciales.

El proceso debía comenzar el martes, pero se vio sumido en el caos y la confusión por una solicitud de Jane Doe 107, una de las mujeres involucradas, a quien se le ha dado una extensión de 30 días para demostrar que estará en peligro si es desenmascarada públicamente.

Ella y otras tres personas mantendrán su anonimato hasta el 22 de enero, pero los demás en la lista serán nombrados entre ahora y entonces, según Ed Friedland, ejecutivo del Distrito Sur de Nueva York. Los nombres se publicarán de forma continua. No está claro cuántos se harán públicos este miércoles ni cuánto tiempo llevará hasta que se conozcan todos, indicó el diario británico Daily Mail.

En diciembre, la jueza federal de Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, ordenó que la mayor parte del material contenido bajo el seudónimo “John Doe” fuera liberado después del 1 de enero de 2024. Estos documentos tienen relación con la demanda por difamación de 2015 presentada por Virginia Giuffre, quien acusó a Epstein y Maxwell de traficarla cuando era menor.

La mayoría de los nombres que se harían públicos han sido identificados previamente en otros documentos judiciales o en informes noticiosos como asociados con Epstein.

Epstein, amigo de personas poderosas, incluidos políticos, ejecutivos de empresas y miembros de la realeza, fue acusado de aprovecharse de niñas de hasta 14 años, llevarlas a sus casas y pagarles por actos sexuales. Murió a los 66 años por suicidio en la cárcel en agosto de 2019, antes de poder ser juzgado en Manhattan por cargos federales de tráfico sexual. Maxwell, por su parte, fue declarada culpable en 2021 de conspirar con él y sentenciada a 20 años de prisión. Desde entonces, el patrimonio de Epstein ha pagado alrededor de US$ 150 millones en acuerdos a más de 125 mujeres.

Giuffre también acusó a Epstein y Maxwell de ordenarle que tuviera relaciones sexuales con el príncipe Andrés y varios otros hombres prominentes. El miembro de la familia real británica negó las acusaciones y afirmó que no recordaba haber conocido a Giuffre. Más tarde resolvió una demanda que ella presentó contra él.

Según el portal de ABC News, la mayoría de los nombres destacados que aparecen en los documentos ya están asociados de alguna manera con Epstein: por acusaciones de irregularidades, por haber trabajado para Epstein, haber volado en sus aviones o haber visitado sus casas. Algunos fueron mencionados durante el juicio penal de Maxwell en 2021. En algunos casos, los nombres solo aparecen en listas de testigos potenciales o en términos propuestos para búsquedas de registros electrónicos.

Entre esos documentos se encuentra el nombre del expresidente de Estados Unidos Bill Clinton, quien, según la prensa local, aparece mencionado hasta en 50 ocasiones bajo el seudónimo de “John Doe 36″. Según el diario The New York Times, los comentaristas conservadores han aprovechado esto, aun cuando no hay indicios de que esté relacionado con acusaciones de irregularidades. De hecho, Giuffre no ha acusado a Clinton de alguna mala conducta. Su oficina dijo en 2019 que había volado en el avión privado de Epstein, pero que no tenía conocimiento de los delitos del empresario, indicó el periódico.

“El presidente Clinton no sabe nada sobre los terribles crímenes de los que Jeffrey Epstein se declaró culpable en Florida hace algunos años, ni de aquellos de los que fue acusado recientemente en Nueva York”, decía el comunicado de 2019, reconociendo viajes y reuniones con Epstein a principios de los años 2000. Añadió: “No ha hablado con Epstein en más de una década”.

Ser nombrado en los documentos no necesariamente indica que una persona participó o estaba al tanto de las acciones de Epstein o Maxwell, y ya se sabía que el empresario era amigo de Clinton, así como de muchas otras celebridades y funcionarios, incluido Donald Trump, señaló The New York Times.