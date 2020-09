Exabogado de Trump describe actos de racismo del mandatario en nuevo libro

Un nuevo libro viene a sacudir al Presidente Donald Trump. Se trata de las memorias de su exabogado Michael Cohen, quien se encuentra actualmente cumpliendo una sentencia de prisión federal de tres años por violar leyes de campaña, mentirle al Congreso y por delitos financieros personales: Disloyal: A Memoir: The True Story of the Former Personal Attorney to President Donald J. Trump.

Las reveladoras memorias de Michael Cohen argumentan que el Presidente Trump es “culpable de los mismos crímenes” que él. Según informó The Washington Post, que accedió a una copia del libro que se publica mañana, Cohen sostiene que Trump hizo “intentos abiertos y encubiertos de hacer que Rusia interfiriera en las elecciones de 2016” y que estaba al tanto del “dinero del silencio” de Cohen hacia la estrella de cine porno Stormy Daniels, tras difundirse un amorío del mandatario con Daniels.

Cohen describe al Presidente como “un tramposo, un mentiroso, un fraude, un matón, un racista, un depredador, un estafador”, y se describe a sí mismo como el “matón designado” de Trump.

Las memorias también describen episodios del presunto racismo de Trump y su “odio y desprecio” por su predecesor, Barack Obama. Según publicó CNN, el libro afirma que antes de convertirse en Presidente, “Trump contrató a un ‘Faux-Bama’ para participar en un video en el que Trump ‘minimizó ritualísticamente al primer Presidente negro y luego lo despidió’”.

Entre los comentarios racistas de Trump, el mandatario habría dicho que Obama solo ingresó a la Universidad de Columbia y a la Facultad de Derecho de Harvard por la “jodida acción afirmativa”. Trump dijo: “Dime un país dirigido por una persona negra que no sea una mierda. Son todos jodidos inodoros”, afirma Cohen.

Sobre Rusia, Cohen escribe que la causa detrás de la admiración de Trump por Vladimir Putin se basa en que Trump ama el dinero, e identificó erróneamente a Putin como “el hombre más rico del mundo”. Según Cohen, Trump amaba a Putin, porque el líder ruso tenía la capacidad de “apoderarse de una nación entera y dirigirla como si fuera su empresa personal”.

La Casa Blanca ha respondido a la publicación y llamó a las memorias de Cohen un “fan fiction”.