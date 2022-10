La UE condena los ataques sobre Ucrania y lo califica como un “acto criminal” que “no tiene cabida en el siglo XXI”

Los líderes de las instituciones de la UE condenaron los ataques perpetrados este lunes por las fuerzas rusas sobre distintas ciudades de Ucrania, entre ellas Kiev, afirmando que se trata de “un acto criminal” y que este tipo de acciones “no tienen cabida en el siglo XXI”.

El Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, se mostró “profundamente impactado” por unos ataques que, a su juicio, “no tienen cabida en el siglo XXI”. “Los condeno de la manera más rotunda”, afirmó en Twitter.

Borrell reiteró el apoyo europeo hacia Ucrania y el compromiso de enviar “más apoyo militar” con el que pueda hacer frente a la ofensiva militar rusa.

Para el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, los “horribles ataques”, equiparables a crímens de guerra, evidencian “la desesperación del Kremlin”. La UE, añadió, seguirá apoyando a Ucrania y trabajando para que Rusia “rinda cuentas” de sus actos.

Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, consideró “repugnante” el ataque dirigido este lunes por el régimen de Vladimir Putin contra Kiev, un crimen del que dijo que el Kremlin será responsable y contra el que “no funcionará el apaciguamiento”.

“Lo que está sucediendo ahora en Kiev es repugnante”, escribió Metsola en su cuenta de Twitter al poco de conocerse las primeras informaciones sobre los ataques contra la capital ucraniana, de los que sostuvo que son un acto “criminal” del que el agresor tendrá que rendir cuentas.

La presidenta del Parlamento Europeo advirtió de que los bombardeos “muestran nuevamente al mundo” que el régimen de Vladimir Putin “apunta indiscriminadamente” porque su objetivo es “que llueva terror y muerte sobre los niños”.

“Ucrania vencerá y Europa no mirará hacia otro lado”, subrayó Metsola, en un primer mensaje que poco después completó remarcando que la única vía de salida que debe buscar el Kremlin es la de “salir de Ucrania”.

Además, la política maltesa defendió que el “apaciguamiento” no es efectivo para hacer frente a Rusia, de quien afirmó que “será responsable” de los crímenes. “Mis padres pronto me enseñaron cómo lidiar con los acosadores: El apaciguamiento no funciona. El apaciguamiento nunca funcionó. El apaciguamiento nunca funcionará”, concluyó.

También el vicepresidente de la Comisión Europea responsable de seguridad e interior, Margaritis Schinas, reaccionó a través de las redes sociales para mostrar su solidaridad con las víctimas de los bombardeos, con palabras de especial afecto para los “heroicos pacientes y doctores” de hospital infantil de Okhmatdyt que visitó recientemente.

“Lo vi de primera mano: Ningún bombardeo cobarde puede debilitar su coraje y determinación de vivir en una Ucrania libre y europea”, dijo.

En esta línea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostró “impactada” y “consternada” por los “atroces ataques contra ciudades ucranianas”. “Rusia ha demostrado de nuevo al mundo lo que representa: terror y brutalidad. Los responsables deben rendir cuentas”, señaló en un vídeo en su cuenta en la red social Twitter junto a la primera ministra estonia, Kaja Kallas.

“Estamos de luto por las víctimas y envío mis sentidas condolencias a nuestros amigos ucranianos. Sé que los ucranianos no se verán intimidados y que saben que estaremos de su lado mientras sea necesario”, resaltó Von der Leyen.

Por su parte, Kallas hizo hincapié en que ambas se encuentran “en la frontera oriental de la UE” para enviar un “mensaje claro a todos los ucranianos”. “Os apoyamos de todas las formas posibles y lo que tenemos que hacer es entregar sistemas de defensa aérea de los aliados para que los ucranianos puedan proteger sus ciudades, a sus civiles, porque Rusia está llevando a cabo una escalada para causar daños a los civiles”, manifestó. “Estamos con las víctimas. Estamos con Ucrania”, ha zanjado.

La ONU señala que es “otra escalada inaceptable en la guerra”

Por otro lado, el secretario general de la ONU, António Guterres, también se mostró “profundamente impactado” por los ataques perpetrados este lunes por las fuerzas rusas sobre distintas ciudades de Ucrania, “otra escalada inaceptable en la guerra” que estalló con la invasión en febrero.

“Como siempre, los civiles pagan el precio más alto” del conflicto, lamentó Guterres, en un comunicado en el que deploró el “extenso” daño sobre zonas urbanas y las decenas de víctimas que dejaron estos ataques con misiles “a gran escala”.

Guterres trató en vano durante estos últimos meses que las partes acuerden un alto el fuego, lejano a tenor de los últimos acontecimientos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconoció el “ataque masivo” de este lunes y amenazó con el lanzamiento de más misiles sobre Ucrania.