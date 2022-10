Ministra Tohá tras visitar a sargento agredido: “Vamos a entregar todos los recursos y apoyos para que la investigación policial dé con los culpables de este hecho”

“Estamos tristes y dolidos”, fueron las primeras declaraciones emitidas por el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien acudió a eso de las 23 horas hasta el servicio de urgencias del hospital institucional Dipreca, en la comuna de Las Condes, con el objetivo de conocer el estado de salud del sargento segundo Carlos Retamal, quien se debate entre la vida y la muerte tras ser atacado al acudir a un procedimiento en San Antonio.

Fue a eso de las 18.15 horas del domingo, cuando vecinos del sector de Malvilla denunciaron la realización de carreras clandestinas. A la llegada del funcionario motorizado, este fue agredido con un elemento contundente en su rostro, situación que lo dejó en riesgo vital y que implicó su traslado hacia Santiago.

El diagnóstico no es alentador. Según el doctor Cristian Matus, el paciente sufrió un traumatismo encefalocraneano complicado grave. Sin embargo, hasta el último reporte, no se habló de muerte cerebral, aunque el facultativo a cargo sentenció que “está en manos que no están a la altura del ser humano”.

A los pocos minutos de la llegada del jefe de la policía uniformada, concurrió al recinto asistencial la ministra del Interior y de Seguridad Pública, Carolina Tohá, quien, a nombre del gobierno, expresó su “más absoluta condena” al episodio acontecido en San Antonio.

“Venimos a expresarle nuestra solidaridad, así también a Carabineros, y a decir que este hecho nos muestra al punto que está dispuesto a llegar gente por un acto tan banal como una carrera de autos, que son actos criminales que ponen en riesgo la vida de todos los que están alrededor de los que conducen, y en este caso, de un funcionario que cumpliendo con su deber y cuidando la seguridad de todos los demás, se expuso a este ataque cobarde y vil”, remarcó.

A la vez, enfatizó que estos tipos de actos no se pueden tolerar, adelantado que “vamos a entregar todos los recursos y apoyos para que la investigación policial dé con los culpables de este hecho y eso sirva de ejemplo para que no tengamos que ver situaciones como estas en nuestro país”.

“Pedimos ayuda a la comunidad”

Sin referirse a la dinámica de los hechos, y declarando estar acongojado por lo ocurrido, el general Yáñez, acompañando a la familia del policía herido, hizo un llamado a la comunidad a proporcionar información para dar con el paradero de los responsables de este crimen.

“Hago un llamado a la comunidad que permanentemente está haciendo requerimientos a la institución para que los carabineros estén presentes cuando se ven afectados. Hoy hago yo un llamado, para que nos entreguen información y nos ayuden a poder identificar y detener a este criminal que atentó contra la integridad del sargento Carlos Retamal. Sé que hay información que anda circulando en redes sociales, y hay personas que tienen antecedentes de estas personas que se reúnen en ese lugar a hacer estas carreras. Yo pido que por favor la entreguen a la PDI o a Carabineros, para poder dar con el responsable de este tremendo y horrible crimen”, dijo.

La máxima autoridad de la institución de Orden se refirió además al contexto actual de los funcionarios que han sido heridos por ataques de civiles, recordando el caso del cabo Jorge Geissbuhler, de la Cuarta Comisaría de Victoria, quien se recupera en el Hospital de Carabineros (Hoscar) tras ser herido a bala en la clavícula el 24 de septiembre pasado en un procedimiento por una encerrona, en la Región de La Araucanía.

“Perder a cuatro carabineros en seis meses (…) da cuenta de niveles de violencia que no estábamos acostumbrados. Los carabineros estamos donde la gente nos pide y nos llama (…). Como institución estamos muy dolidos, acongojados, pero estamos de pie, no nos van a derrotar fácilmente. Vamos a seguir dando la pelea por la tranquilidad y la seguridad de nuestros compatriotas. Es el juramento que hemos hecho y no hemos claudicado en ello. Seguiremos trabajando y poniendo nuestros mejores esfuerzos, pero por sobre todo, hay seres humanos como los carabineros, que están dispuestos a entregar la vida por la protección de los demás”, sentenció.

La madrugada de este lunes, Carabineros reveló que hay cuatro detenidos por haber participado en la carrera clandestina donde fue agredido el sargento Retamal. Tres de ellos en El Tabo y uno en San Antonio. Los sujetos, serán formalizados por la nueva normativa legal de carreras clandestinas. Además, se informó que sus vehículos fueron incautados.

“Es una situación extremadamente delicada”

Por su parte y tras comunicar el diagnóstico del paciente, el doctor Cristian Matus entregó detalles de la compleja lesión, aseverando que se están haciendo todos los esfuerzos y que se dispusieron de todos los recursos institucionales para que el funcionario policial tenga “todas las condiciones para salir adelante”.

“Tuvo un mecanismo traumático de alta energía que impactó en la región facial, y le genera una fractura en el hueso malar, y esa energía se transmite hacia el cráneo, por eso es que tiene un hematoma intracerebral, hemoventrículo y edema cerebral, lo que hace que el tronco cerebral se comprima. Es una situación extremadamente delicada porque en el tronco cerebral están los elementos vitales como la respiración o los latidos cardíacos. Por lo tanto, el edema cerebral es lo que comanda la situación, que es extremadamente grave”, especificó.

Respecto a trascendidos sobre una eventual muerte cerebral que podría afectar a la víctima, el facultativo puntualizó que se “requiere de criterios clínicos definidos. Debe tener un electroencefalograma plano y tiene que haber una serie de condiciones que se deben cumplir para hablar de muerte cerebral. En este minuto, el paciente está extremadamente grave”.