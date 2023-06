Los rumores de separación de Harry y Meghan cobran fuerza mientras el príncipe enfrenta un juicio histórico

Aunque Meghan Markle y el príncipe Harry han intentado mostrar al mundo una imagen de unidad y amor, hay especulaciones de que esto podría ser solo una fachada para ocultar la verdadera situación de su matrimonio. Lady Campbell, autora y personalidad televisiva, reveló que Harry ha consultado a sus abogados sobre las opciones de divorcio, según cinco fuentes cercanas a la pareja.

“Supuestamente ha habido problemas en el matrimonio durante algún tiempo… he escuchado de cinco fuentes totalmente confiables que Harry llamó a los abogados hace algunos meses. El problema es que la información no necesariamente coincide con su rostro público. Pero, por supuesto, su imagen pública es, hasta cierto punto, abofeteada para obtener ganancias”, comentó a GB News la autora y “socialité”.

Lady C no es la única que afirma que existen problemas en el núcleo familiar del príncipe. Paul Burrell, exmayordomo de la princesa Diana, quien trabajó junto a ella hasta su trágica muerte en 1997, sostiene que Harry no está pasando por un buen momento junto a su esposa.

En entrevista, también con GB News, el mayordomo opinó: “¿Soy la única persona en el Reino Unido que está pensando si Harry finalmente se ha dado cuenta de la verdad? ¿Finalmente ha visto la verdad de lo que está haciendo su esposa y que su belleza le ha lavado el cerebro y lo ha hipnotizado o algo así? Porque todos lo sabemos, pero él no parece verlo”.

Las grietas en el matrimonio de Meghan y Harry parecen manifestarse cada vez más. Durante su aniversario de bodas, el pasado 19 de mayo, la pareja no compartió mensajes o imágenes públicamente como lo habían hecho en ocasiones anteriores. Este hecho ha generado sospechas sobre posibles problemas en su relación.

Paul Burrell destacó al respecto: “Inevitablemente verás grietas en este matrimonio porque sabemos que, con la atención de la prensa, la crítica y la fama mundial viene una gran presión”.

Periodistas y fotógrafos esperando que el príncipe Harry apareciera en la Alta Corte de Londres. Foto: Reuters.

En otro ámbito del a vida del príncipe Harry, este lunes no se presentó al Tribunal Superior de Londres para testificar en el juicio contra el diario ‘Mirror’. Su ausencia sorprendió al juez y fue calificada como “extraordinaria” por su abogado. No obstante, se espera que declare este martes, convirtiéndose en el primer miembro de la realeza británica en testificar ante un tribunal en 130 años.

El juicio es parte de una demanda colectiva contra el periódico por supuestas escuchas telefónicas ilegales entre 1991 y 2011. Harry es una de las más de 100 figuras de alto perfil que demandaron a Mirror Group Newspapers (MGN), el editor de Daily Mirror, Sunday Mirror y Sunday People. La inasistencia de Harry en el primer día de testimonios ha generado especulaciones sobre las posibles razones detrás de su ausencia.

El príncipe Harry había estado ausente del Reino Unido desde la coronación de su padre el 6 de mayo, en la que asistió solo y sin Meghan. Tras el evento, regresó rápidamente a Estados Unidos, donde reside con su pareja e hijos desde 2020.