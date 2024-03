El juicio de las biógrafas ante el duro presente de Kate Middleton

Claudia Joseph: “Su diagnóstico ejerce más presión sobre otros miembros de la familia real”

Claudia Joseph es periodista y vive en Londres. Ha trabajado en Tatler, The Times, Fleet Street y Mail on Sunday, y colabora regularmente con varios periódicos y revistas nacionales. Fue alumna del Cheltenham Ladies’ College y se formó como periodista de moda en el London College of Fashion antes de convertirse en reportera de noticias.

Joseph ha seguido de cerca la vida de la princesa de Gales. Producto de su investigación son los libros Kate Middleton: Princess in Waiting (2009), William and Kate’s Britain: An Insider’s Guide to the Haunts of the Duke and Duchess of Cambridge (2015) y How to Dress Like a Princess: The Secrets of Kate’s Wardrobe (2017). A estos se suma Diana, A Life in Dresses: From Debutante to Style Icon, publicado en 2022 y dedicado a Lady Di, la fallecida madre del príncipe Guillermo.

Portadas de los periódicos británicos se muestran en un supermercado, todas con titulares dedicados a la princesa de Gales y la noticia de que está recibiendo quimioterapia preventiva, en Londres, el 23 de marzo. 2024. Foto: Reuters

Antes de que se conociera que Kate Middleton había sido diagnosticada con cáncer, Joseph dijo a La Tercera que “no es inusual que la familia real, o incluso celebridades, guarden silencio sobre su salud”, saliendo al paso de los crecientes rumores sobre el estado de la princesa de Gales tras su intervención abdominal de enero. “En Gran Bretaña creemos que las personas tienen derecho a la privacidad de sus registros médicos. Aunque el palacio es consciente de que hoy en día no pueden ser totalmente reservados”, comentó entonces.

Tras el anuncio hecho el viernes por Middleton a través de un video, Joseph ahora considera que “esto ejerce más presión sobre otros miembros de la familia real”, según comenta en la siguiente entrevista con La Tercera.

¿Cómo cree que el diagnóstico recién revelado sobre el cáncer de Kate Middleton afectará a la familia real?

Obviamente, esto ejerce más presión sobre otros miembros de la familia real, pero son muy estoicos y seguirán luchando hasta que Carlos III y Kate puedan reanudar sus compromisos públicos.

Se ha informado que Kate va a retomar sus compromisos reales recién después de Semana Santa. ¿Considera que fue un error esperar tanto tiempo para anunciar la condición de la princesa de Gales?

Aquí no hay ninguna conspiración. Se está recuperando de una cirugía y regresará cuando los niños regresen a la escuela, después de Semana Santa.

¿Por qué el palacio y la propia Kate no fueron más categóricos al momento de frenar la ola de rumores sobre su salud? ¿Fue prudente esperar tres meses para que la esposa del príncipe Guillermo reapareciera públicamente?

Es muy sensato que el palacio no proporcione comentarios continuos sobre Kate. Nos han dicho que ha sido operada y se está recuperando. Fueron sólo los trolls locos de las redes sociales los que provocaron una tormenta antes de que Kate hiciera su anuncio.

Visitantes frente al Palacio de Buckingham el día después de que la princesa de Gales reveló que está recibiendo quimioterapia preventiva, en Londres, el 23 de marzo de 2024. Foto: Reuters

¿Cuáles son algunos de los atributos de Kate que considera que son relevantes para la opinión pública británica? Según una encuesta de Ipsos, ella es la integrante favorita de la familia real, con un 38% de aprobación.

Creo que el público británico ama a Kate porque es muy identificable con ella como esposa y madre. Ella y Guillermo parecen muy felices juntos y, evidentemente, adoran a sus hijos.

Recientemente se informó que el personal de The London Clinic intentó revisar y filtrar información de documentos relacionados con la condición médica de Kate tras su operación de enero. ¿Cómo cree que maneja el palacio estas situaciones de filtración de información?

No creo que haya ninguna evidencia de que intentaran filtrar la información. El palacio dejó a la clínica la investigación.

¿Cómo califica la relación entre Kate y Guillermo actualmente? ¿Qué hay de cierto en los rumores sobre la supuesta infidelidad del príncipe de Gales con Sarah Rose Hanbury?

Como dije anteriormente, ellos son muy felices. No se debería dar ningún crédito a los rumores.

Los príncipes de Gales llegan junto a sus hijos a la Escuela Lambrook, cerca de Ascot en Berkshire, el 7 de septiembre de 2022. Foto: Reuters

La reina Camilla ha asumido la representación del rey Carlos III luego que este también fuera diagnosticado de cáncer. ¿Cómo cree que ha sido su manejo tras este anuncio? A su juicio, ¿cómo es la relación de la reina consorte con los príncipes de Gales?

Creo que la reina Camilla ha sido extremadamente estoica al liderar a la familia real mientras afrontaba el diagnóstico de su marido. Ha demostrado su lealtad al rey y al país una y otra vez.

Susan Barnett Braun: “Me sorprende que no estuvieran mejor preparados para esto”

Susan Barnett Braun creció en el pequeño pueblo de Seymour, Indiana. Obtuvo una licenciatura de la Universidad de Indiana y una maestría en educación primaria de la Universidad de Alabama. Enseñó en una escuela durante ocho años en el noroeste de Indiana. Durante ese tiempo ganó un par de becas por sus trabajos relacionados con la realeza europea.

Un interés por la monarquía, en este caso la británica, que se tradujo en el libro Kate Middleton: Queen in Waiting, de 2023.

En entrevista con La Tercera, Barnett Braun señala que el manejo comunicacional sobre el estado de salud de la princesa de Gales y la tardanza en informar sobre su real condición “es un ejemplo de cómo Kate Middleton quiere su privacidad”.

¿Cómo cree que el anuncio de Kate Middleton sobre el cáncer que padece va a impactar en la situación de la familia real?

Pensaría que su video-conversación hará que el público y los medios de comunicación sientan más simpatía por ella y su familia, y que es de esperar que las especulaciones sobre su salud desaparezcan a medida que avance en el tratamiento y la recuperación.

Los príncipes de Gales asisten a una ceremonia de bienvenida para el presidente y la primera dama de Corea del Sur en el Horse Guards Parade, en Londres, el 21 de noviembre de 2023. Foto: Reuters

¿Por qué cree que se esperó tanto para anunciar oficialmente el diagnóstico de Kate Middleton? ¿Le parece bien que hasta antes de ello solo se informara que iba a reaparecer públicamente en compromisos reales después de Semana Santa?

Siento que este es un ejemplo de cómo Kate quiere su privacidad. Sin embargo, dada su fama y exposición, parece que el equipo de relaciones públicas del palacio habría anticipado la curiosidad del público sobre su cirugía y los meses de recuperación posteriores. Me sorprende que no estuvieran mejor preparados para esto.

La última aparición pública de la princesa de Gales había sido el 25 de diciembre pasado, cuando asistió a la misa de Navidad en Sandringham. ¿Le parece correcto haber mantenido tres meses la incertidumbre sobre su paradero? ¿Por qué la monarquía no frenó antes las especulaciones sobre su situación de manera más categórica?

Tengo tanta curiosidad sobre esto como todos los demás. Estoy de acuerdo en que deberían haber anticipado esta situación.

Según una encuesta de Ipsos, Kate Middleton es la integrante favorita de la familia real para los británicos, con un 38% de aprobación. En su opinión, ¿cuáles son algunos de los atributos de la princesa de Gales que la hacen atractiva para sus seguidores?

Creo que el público aprecia su sentido del deber. Kate Middleton es confiable y defiende las tradiciones que han sido importantes para la monarquía británica durante siglos. Tampoco está de más decir que parece una excelente madre y, por supuesto, viste impecablemente.

Kate Middleton después de la ceremonia de coronación del rey Carlos III, en Londres, el 6 de mayo de 2023. Foto: Reuters

¿Cómo cree que la Casa Real maneja las situaciones de filtración de información sobre sus integrantes? Se lo pregunto a raíz de las denuncias que aseguran que el personal de The London Clinic intentó revisar y filtrar información de documentos relacionados con la condición médica de Kate Middleton tras la cirugía abdominal a la que se sometió en enero.

No las han manejado bien, eso es seguro.

A su juicio, ¿cómo es la relación entre Kate y Guillermo actualmente? ¿Qué hay de cierto en los rumores sobre la supuesta infidelidad del príncipe de Gales con Sarah Rose Hanbury?

Es interesante que, aunque Kate y Guillermo aparecen mucho en la prensa, ninguno de nosotros sabe realmente lo que sucede entre ellos a puerta cerrada. Siempre he sentido que tenían una buena relación. Salieron durante casi una década antes de casarse, por lo que se conocían bien. Como todos los demás, he leído los rumores sobre Guillermo y Rose.

Aquellos involucrados en los rumores los han negado y yo elijo creer que los rumores no son ciertos, aunque, repito, ninguno de nosotros lo sabe realmente. Un indicio de que no son ciertos, en mi opinión, es el hecho de que la hermana de Kate, Pippa, llamó a su hija Rose. Esto parece algo que no habría sucedido si ella hubiera sabido que Guillermo estaba teniendo una aventura con alguien con ese nombre.

El rey Carlos III y la reina Camilla abandonan Clarence House, el día después de que se anunció que al monarca le habían diagnosticado cáncer, en Londres, el 6 de febrero de 2024. Foto: Reuters

¿Cuál es su opinión sobre el manejo que ha tenido la reina Camilla luego del anuncio del diagnóstico de cáncer de su marido, el rey Carlos III? ¿Y cómo cree que es la relación de Camilla con Kate y Guillermo?

Yo era una gran admiradora de la princesa Diana, ella es la razón por la que me interesé por primera vez en la realeza británica. Entonces, no tuve una buena opinión de Camilla durante años. Pero en mi opinión, ella se ha redimido en la última década. Ella ha apoyado mucho a Carlos y ha cumplido con su parte de los deberes reales. Ella ha llevado gran parte de la carga real, especialmente este año, con el diagnóstico de cáncer de Carlos. Todo lo que he leído me lleva a creer que su relación con Guillermo y Kate es buena.