Kate Middleton y su diagnóstico de cáncer: “Voy a estar bien”

Tras meses de especulaciones, teorías conspirativas y silencio en la Familia Real, ayer la propia Kate Middleton, princesa de Gales, anunció que le fue diagnosticado un cáncer a sus 42 años. Mediante un video grabado en Windsor por la BBC, la esposa del príncipe Guillermo, heredero al trono, reveló en un mensaje de poco más de dos minutos que ya se está sometiendo a una “quimioterapia preventiva”, pero que pese al diagnóstico, va “a estar bien”.

El emotivo mensaje terminó con la ola de teorías sobre el estado y el paradero de la princesa, cuya última aparición en público fue en diciembre pasado, para el servicio de Navidad de la Corona británica. Grabado el miércoles, pero transmitido durante la noche de ayer en Reino Unido, el video se convirtió de inmediato en un hecho sin precedentes.

Kate se había mantenido lejos del ojo público por casi tres meses. El 16 de enero se sometió a una operación abdominal en The London Clinic, y si bien el palacio de Kensington había dicho en esa fecha que no se trataba de algo relacionado con un cáncer, una revisión postoperatoria confirmó que la enfermedad “había estado presente”.

“Esto, por supuesto, fue un gran shock, y tanto Guillermo como yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesarlo y gestionarlo en privado por el bien de nuestra joven familia”, explicó en un pasaje del video. La Casa Real también explicó que la repentina ausencia del príncipe de un servicio conmemorativo a finales de febrero se debió al descubrimiento del diagnóstico de Kate.

Personas se reúnen frente al Palacio de Buckingham en Londres tras el anuncio de la princesa de Gales. Foto: REUTERS.

Sin detallar ni el tipo de cáncer que padece, ni cuánto tiempo podría tomar el tratamiento, la princesa de Gales dejó entrever que la demora en transparentar su estado de salud -lo que alimentó rumores de posibles engaños o desaparición- se debía que querían esperar la salida a vacaciones escolares de Semana Santa de sus hijos Jorge (10 años), Carlota (8 años), y Luis (5 años), que se iniciaban justamente ayer.

“Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo. A mí me ha llevado tiempo recuperarme de una operación quirúrgica importante para empezar el tratamiento. Pero, lo que es más importante, nos ha llevado tiempo explicárselo todo a Jorge, Carlota y Luis de una forma adecuada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien”, señaló en el registro audiovisual en el que se le ve sentada en un banco, rodeada de narcisos y flores de primavera.

Ayer, los tres hijos de la pareja salieron de la escuela de Lambrook, generando el momento oportuno para hablarlo en privado y previo a la esperada difusión mundial de la noticia.

El Palacio de Kensington dijo que no entregaría detalles ni del tipo ni de la fase del cáncer, solicitando también que no se especule al respecto, pese a que, por semanas, la historia de Kate se ha tomado portales, medios y redes sociales por igual. Las teorías fueron alimentadas por la publicación del retrato oficial del Día de la Madre, el que fue editado y denunciado por las principales agencias fotográficas del mundo. La princesa, mediante un comunicado, alegó que estaba experimentando con la “edición” como “fotógrafa amateur” y se disculpó por “cualquier confusión”.

Uno de los ayudantes más involucrados en la agenda de retorno a la vida pública de Kate Middleton es Ian Patrick, exdiplomático y secretario privado del príncipe Guillermo que fue administrador de la organización benéfica Crohn’s & Colitis UK, una entidad dedicada a la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa y otras formas de enfermedad inflamatoria intestinal.

Un dato importante es la edad de la princesa. Según The Guardian, si bien cualquier persona puede padecer la enfermedad, la mayoría de los casos ocurren sobre los 50 años. Sin embargo, el número en la franja menor a 50 ha crecido considerablemente alrededor del mundo, puesto que, según el mayor estudio al respecto, en las últimas tres décadas los casos han aumentado en un 80%. Mientras en 1990 se registraron 1,82 millones de diagnosticados, en 2019 la cifra creció hasta los 3,26 millones. En tanto, los casos de muertes en adultos de 40, 30 o menos años tuvo un crecimiento del 27%.

Clientes de la Churchill Tavern en el distrito de Manhattan, en Nueva York, ven el anuncio de Kate. Foto: REUTERS.

George Crawford, cirujano general que se centra en bariátrica, colon y procedimientos mínimamente invasivos en la sala de operaciones, dijo al sitio TMZ que, basándose en la edad de Kate, había dos posibilidades. Según su especulación, se podría tratar de un cáncer de ovario o de útero, señaló, advirtiendo que no estaba sugiriendo que conozca el diagnóstico exacto con certeza, pero la experiencia lo llevaba a pensar en esas hipótesis.

Según Crawford, es posible que el equipo médico descubriera algo alarmante durante su operación abdominal, e incluso podrían haberle hecho una biopsia allí mismo. Si bien Kate dijo que el descubrimiento fue posoperación, el médico argumentó que no es raro obtener una respuesta con rapidez, lo que incluso puede cambiar el curso de la intervención en sí.

Por otro lado, un portavoz detalló que la princesa de 42 años se encuentra “de buen humor y centrada en su recuperación”, consignó el Daily Mail. “Está enormemente agradecida al equipo médico por los cuidados que le están prestando”, dijo a la prensa local. “Ahora necesita tiempo, espacio y privacidad para completar su tratamiento y recuperarse por completo”.

“Quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles, personalmente, todos los maravillosos mensajes de apoyo y su comprensión mientras me recuperaba de la operación. Han sido un par de meses increíblemente duros para toda la familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que me ha cuidado mucho, por lo que estoy muy agradecida”, inicia el video de la princesa de Gales.

También planteó que “me hago más fuerte cada día, centrándome en las cosas que me ayudarán a curarme, en mi mente, mi cuerpo y mi espíritu. Tener a Guillermo a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad. Al igual que el amor, el apoyo y la amabilidad que me han mostrado muchos de ustedes. Significa mucho para los dos”.

Kate Middleton también tuvo palabras para quienes actualmente están en tratamiento contra el cáncer, asegurando que “no están solos”. “En estos momentos, también pienso en todos aquellos cuyas vidas se han visto afectadas por el cáncer. Para todos los que se enfrentan a esta enfermedad, en cualquiera de sus formas, por favor, no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos”, comentó.

En línea con la petición de Kensington de entregar privacidad a la pareja real, dijo esperar que “comprendan que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras termino mi tratamiento. Mi trabajo siempre me ha llenado de alegría y espero volver cuando pueda, pero por ahora debo centrarme en recuperarme por completo”.

El cáncer ha asediado a la Familia Real durante el último tiempo. En enero, fue Sarah Ferguson, la duquesa de York, quien reveló que fue diagnosticada de cáncer de piel solo seis meses después de haber sido tratada contra un cáncer de mama. Pero en febrero caería otra bomba. El rey Carlos III también fue diagnosticado con un tipo de cáncer, explicó el Palacio de Buckingham, sin detallar el mismo.

Los príncipes Jorge, Carlota y Luis de Gran Bretaña, acompañados por sus padres, el príncipe Guillermo y Catalina, en la escuela Lambrook, el 7 de septiembre de 2022. Foto: REUTERS.

Un portavoz del Palacio de Buckingham señaló ayer que Carlos está “muy orgulloso de Kate por su valentía al hablar como lo ha hecho”. A través de un comunicado, el monarca británico, que conoce de primera mano la situación, añadió que “permanecido en estrecho contacto con su querida nuera durante las últimas semanas”, y que tanto él como la reina consorte Camila “seguirán ofreciendo su amor y apoyo a toda la familia en estos difíciles momentos”.

Ayudantes reales dijeron a la prensa británica que esperaban que el video logre el cese de las teorías conspirativas, pero si bien Kate quiere continuar con su rutina normal porque lo considera una parte importante de su recuperación, también se confirmó que la princesa de Gales no asistirá a la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor en Pascua, momento en el que, previo a la difusión del video, se concretaría su regreso a la vida pública.

“El príncipe continuará equilibrando el apoyo a su esposa y su familia y el mantenimiento de sus deberes oficiales, como lo ha hecho desde el comienzo del año”, dijo al Daily Mail un portavoz de la princesa. Otra fuente señaló a Daily Express que “el personal lloró” luego de enterarse de la noticia, añadiendo que “los miembros de la Casa Real se han visto profundamente afectados por la noticia”.